Batailles de Reines: 220 bovine in lizza per l’ultimo trono di primavera

Saranno 220 bovine a varcare l’Arena di Pollein, in località Grand Place, domenica 26 aprile 2026, per quello che non è soltanto un appuntamento spettacolare, ma un vero e proprio momento identitario per il mondo agricolo valdostano. L’ultima eliminatoria primaverile del 69° Concours Régional Batailles de Reines arriva come una resa dei conti attesa, dopo le tappe di Pont-Saint-Martin, Saint-Marcel, Jovençan e Gignod.

Qui non si parla solo di competizione. Le reines sono il simbolo vivente di un sistema agricolo che resiste, si evolve e continua a dare senso al territorio. Ogni bovina che entra nell’arena porta con sé mesi di lavoro, cura quotidiana, selezione genetica e un sapere tramandato di generazione in generazione. L’allevamento valdostano – fatto di razze autoctone, pascoli di montagna e cicli naturali rispettati – trova nelle Batailles una vetrina autentica, lontana da qualsiasi artificio.

Pollein, in questo contesto, non è una tappa qualsiasi. Per gli allevatori locali rappresenta un passaggio carico di memoria e orgoglio: si celebra infatti il cinquantesimo anniversario della prima Bataille di Moudzon. Mezzo secolo di storia agricola, di stalle vissute, di comunità che si ritrovano attorno a una passione comune. E si vede: l’organizzazione, curata dal Comitato locale, è da sempre sinonimo di efficienza, mentre la posizione strategica – a due passi dall’autostrada e nel cuore della media Valle – rende l’evento accessibile e partecipato.

I numeri parlano chiaro: 220 bovine iscritte, in crescita rispetto alle già significative 201 del 2022. Non è solo una questione quantitativa, ma il segnale di un settore zootecnico che, nonostante le difficoltà, continua a investire su qualità, benessere animale e valorizzazione delle produzioni locali. Latte, formaggi, filiera corta: dietro ogni reine c’è un’economia concreta, fatta di lavoro quotidiano e presidio del territorio.

Programma di domenica 26 aprile 2026

Dalle 09:00 alle 11:00 : pesatura ufficiale

: pesatura ufficiale Dalle 12:30: inizio combattimenti

La giornata di Pollein chiude il calendario primaverile, ma non spegne certo l’attesa. Il 69° Concours Régional Batailles de Reines tornerà il 2 agosto ad Avise, in località Vertosan, per aprire la stagione estiva e accompagnare allevatori e appassionati verso la grande Finale del 25 ottobre all’Arena Croix-Noire di Aosta.

E allora, più che uno spettacolo, quello di domenica è un invito: a guardare da vicino cosa significa davvero agricoltura di montagna. Non folklore, ma economia. Non nostalgia, ma futuro. Perché in Valle d’Aosta la zootecnia non è un settore qualsiasi: è radice, paesaggio e identità. E ogni reine che combatte lo ricorda, senza bisogno di parole.