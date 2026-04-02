Pasquetta tra reines e cielo: a Saint-Marcel il cuore antico della Valle torna a battere

C’è una Pasquetta che non ha bisogno di mode, né di invenzioni. È quella che si consuma tra i prati ancora umidi di disgelo, dove l’erba fatica a imporsi ma già promette stagione nuova. È la Pasquetta delle Reines, dove il tempo sembra fermarsi e la montagna torna a raccontare sé stessa con il linguaggio più autentico che possiede: quello della terra e degli animali.

Lunedì 6 aprile, a Saint-Marcel, va in scena il secondo appuntamento del 69ème Concours Régional Batailles de Reines, una di quelle manifestazioni che non si limitano a essere evento, ma diventano rito. Qui non si viene soltanto per assistere: si viene per riconoscersi.

Sono 168 le bovine iscritte. Un numero che, più che una cifra, è una dichiarazione di vitalità. Perché dietro ogni animale c’è una storia fatta di alpeggi, di inverni lunghi, di mani che conoscono il peso del lavoro e la pazienza dell’attesa. Le Reines non sono semplici protagoniste di una sfida: sono il simbolo di una cultura che resiste, che si tramanda senza bisogno di spiegazioni.

La giornata inizierà con la pesatura, tra le 9 e le 11, un momento che per gli allevatori ha quasi il valore di una liturgia laica. Poi, dalle 12:30, i combats. Ma ridurre tutto allo scontro sarebbe un errore. Perché ciò che accade nel ring è solo la superficie di qualcosa di più profondo: un confronto naturale, istintivo, che segue regole antiche e mai scritte, dove è l’animale stesso a decidere quando fermarsi.

Intorno, un mondo che si ritrova. Famiglie, appassionati, curiosi. Volti segnati dal sole e dal vento, accenti che si mescolano, racconti che si tramandano tra una stretta di mano e un bicchiere condiviso. È la comunità che si riconosce, ancora una volta, attorno a un’identità che non ha bisogno di essere reinventata.

Il Concours Régional non è soltanto una competizione: è un atto di continuità. Celebra la razza valdostana, certo, ma soprattutto quel legame profondo tra uomo e territorio che altrove si è perso o si sta perdendo. Qui no. Qui resiste, ostinato come l’erba che spunta tra le pietre.

E allora Pasquetta, in Valle, non è solo evasione. È ritorno. È memoria che si fa presente. È il suono delle campane che si mescola al muggito delle bovine, è il cielo ancora incerto di primavera che osserva, silenzioso, una comunità che continua a riconoscersi nei suoi riti.

Perché, in fondo, tra una sfida e l’altra, tra una regina che avanza e un’altra che si ritira, ciò che davvero si celebra non è la vittoria. È l’appartenenza.

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