Al via i Contributi per Consorzi Irrigui e Consorterie

L’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta comunica l'apertura dei termini per richiedere i contributi a fondo perduto. I finanziamenti supportano le attività di gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria delle infrastrutture rurali. La misura è rivolta ai Consorzi di miglioramento fondiario, alle consorterie riconosciute e agli enti locali gestori di opere irrigue. Le agevolazioni fanno riferimento ai costi sostenuti dagli enti durante l'anno 2025.



L’iniziativa si inserisce nel quadro previsto dalla legge regionale 17/2016, articolo 19, e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 815/2023, così come modificata dalla DGR n. 451/2025, con l’obiettivo di garantire continuità operativa ai Consorzi, alle Consorterie e agli enti locali gestori di opere irrigue, supportandone le attività sul territorio.



Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma dedicata. È inoltre prevista la possibilità di avvalersi

di soggetti terzi delegati per la compilazione e l’invio dell’istanza; in tal caso, sarà necessario indicarlo in fase di presentazione della domanda e allegare apposita delega.



Dalla pagina del sito istituzionale della Regione, raggiungibile al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/CMF/contributi_spese_gestione_i.aspx, è possibile accedere alla piattaforma, consultare le istruzioni operative e scaricare il modello di delega.



Per ulteriori informazioni, gli interessati possono consultare il sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta oppure rivolgersi

agli uffici dell’Assessorato (+39.0165.275372)