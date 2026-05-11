Coldiretti Valle d’Aosta saluta Elio Gasco e dà il benvenuto al suo nuovo direttore Roberto Bianco

Roberto Bianco, classe 1971, originario di Cuneo, è stato Direttore del patronato Epaca/Coldiretti dal 2002; negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di vice Direttore della Federazione Coldiretti di Cuneo. Dal 1° gennaio 2022 ad oggi è stato Direttore della Coldiretti di Alessandria.

Il passaggio di consegne si è svolto alla presenza del Capo Area Organizzazione della Confederazione Sara Paraluppi e di Bruno Rivarossa, Delegato Confederale che nel presentare alla dirigenza di Coldiretti Valle d’Aosta la figura di Roberto Bianco ha sottolineato come “questo avvicendamento di direzione risponda ad un rinnovamento nella continuità per far crescere il progetto di tutela delle aree montane e marginali, offrendo alla base associata le risposte di cui ha bisogno e ai consumatori, con Campagna Amica, un punto di riferimento importante, continuando la battaglia per salvaguardia dei prodotti a Km0”.

Ad aprire i lavori la Presidente Regionale Alessia Gontier che ha ringraziato Elio Gasco per il grande impegno e per tutto il lavoro svolto - “Il mio è un sentito ringraziamento ad Elio per il percorso condiviso, per tutti i risultati raggiunti in questi anni di rinnovamento della nostra Federazione e per le traiettorie future che sono state tracciate. Come Presidente sono certa che, insieme a Roberto Bianco, continueremo a lavorare in modo efficace per la crescita e la tutela di un territorio bello ma impegnativo come quello valdostano”.

“Sono stati sette anni intensi e formativi, ha dichiarato Elio Gasco, ho avuto la possibilità di avvicinarmi ad un popolo, quello valdostano, che, se in apparenza può sembrare duro come la roccia delle vette che abita, in realtà ha la grande capacità di accogliere in maniera generosa il forestiero che con rispetto si avvicina alle sue millenarie tradizioni. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno accompagnato in questo percorso e spero di aver contribuito alla crescita della Federazione della Valle d’Aosta”.

Il neo direttore Roberto Bianco ha infine preso la parola per accogliere ufficialmente la carica di direttore regionale dichiarando: “con grande orgoglio assumo l’incarico della direzione della Valle d’Aosta consapevole del fatto che questa regione, nell’immaginario è vista come una grande risorsa che può continuare a crescere consapevole del fatto che il settore primario e gli agricoltori sono imprescindibili per il mantenimento e la promozione del territorio. Ringrazio Elio per quanto fatto fino ad ora, la presidente e tutti i dirigenti che hanno accolto la mia nomina e garantisco da subito la mia disponibilità”.