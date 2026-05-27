Viticoltura: aperte le iscrizioni per il 34° "Mondial des Vins Extrêmes" 2026

Il CERVIM (Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana) ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la 34ª edizione del Mondial des Vins Extrêmes. Si tratta dell'unico concorso enologico mondiale specificamente riservato ai vini prodotti in contesti geografici sfidanti, come zone montane, pendenze elevate, terrazzamenti o piccole isole. I produttori interessati hanno tempo fino a venerdì 7 agosto 2026 per completare l'iscrizione online, mentre la finestra per la spedizione fisica dei campioni rimarrà attiva da lunedì 1° giugno a mercoledì 12 agosto.

Con oltre 1.000 etichette presentate da 372 aziende provenienti da 17 Paesi nell’ultima edizione, il Mondial des Vins Extrêmes si conferma uno dei principali appuntamenti dedicati alla viticoltura eroica. Le degustazioni si svolgeranno martedì 25 e mercoledì 26 agosto al centro congressi di Châtillon, in Valle d’Aosta, confermando il legame tra il concorso e la regione in cui ha sede il CERVIM. Le commissioni internazionali, composte da enologi, giornalisti ed esperti del settore, valuteranno i vini secondo i criteri OIV – Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, considerando colore, profilo olfattivo e gusto. Il sistema di punteggio porterà all’assegnazione di Medaglia d’Argento (da 85 a 88,99 punti), Medaglia d’Oro (da 89 a 92,99 punti) e Gran Medaglia d’Oro (da 93 a 100 punti).



Il concorso prevede diversi premi speciali, pensati per valorizzare la pluralità dei territori e delle figure che animano la viticoltura eroica: dal miglior vino in assoluto a quello biologico e/o biodinamico, dal miglior vino prodotto nelle piccole isole ai riconoscimenti per giovani viticoltori, produttrici donne, vigneti a piede franco e aree viticole particolarmente rappresentate.



“Con l’apertura delle iscrizioni entriamo nel vivo di un’edizione che conferma il Mondial des Vins Extrêmes come strumento concreto di visibilità per produttori che operano in condizioni ambientali sfidanti – dichiara Nicola Abbrescia, Presidente del CERVIM –. Ogni campione

racconta un territorio, un paesaggio e un modello di viticoltura che richiede competenza, lavoro manuale e continuità. Il nostro concorso

nasce proprio per dare riconoscimento a questo patrimonio e per portarlo all’attenzione di operatori, stampa e appassionati a livello internazionale”.



La premiazione si terrà il 21 novembre 2026 al VINSEUM – Museo delle Culture del Vino della Catalogna di Vilafranca del Penedès (Spagna),

sede museale di riferimento per la cultura del vino scelta per rafforzare la dimensione internazionale del concorso e il dialogo tra territori vocati alla viticoltura eroica. Le Gran Medaglie d’Oro saranno inoltre in degustazione in una sala dedicata del Merano WineFestival, l’evento ideato da Helmuth Köcher, in programma nella città altoatesina dal 6 al 10 novembre 2026.



Tutte le informazioni utili – regolamento, modalità di adesione e indicazioni tecniche – sono disponibili sul sito del concorso.

Per informazioni e iscrizioni: www.mondialvinsextremes.com