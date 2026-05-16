Leone XIV: la giustizia non può perdere il volto umano

Nella cornice della Sala Clementina del Palazzo Apostolico, Papa Leone XIV ha lanciato un messaggio che va ben oltre il tema della sicurezza e della repressione del narcotraffico. Ricevendo i partecipanti alla seconda Conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE, il Pontefice ha rimesso al centro una parola che spesso, nel dibattito pubblico contemporaneo, rischia di diventare astratta o piegata alla propaganda: dignità.

Il Papa ha parlato davanti a rappresentanti provenienti da decine di Paesi dell’area OSCE, “da Vancouver a Vladivostok”, chiamati a confrontarsi sul tema della lotta alle organizzazioni criminali e al traffico di sostanze stupefacenti. Ma il cuore del suo intervento non è stato soltanto il contrasto alle mafie o ai cartelli della droga. È stato piuttosto il richiamo alla necessità che prevenzione del crimine, Stato di diritto e giustizia penale “procedano insieme in unità”.

Un concetto che, letto nel clima politico internazionale attuale, assume un peso particolare. Per Leone XIV non può esistere una società davvero giusta se la legge viene sostituita dall’arbitrio, dalla vendetta o dalla logica del nemico da annientare. La sicurezza, insomma, non può diventare il pretesto per sospendere i diritti fondamentali.

Ed è qui che il Papa ha pronunciato una delle frasi più forti del suo discorso: il rispetto della dignità umana “esclude l’uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante”. Una presa di posizione netta, che conferma la linea ormai consolidata della Chiesa cattolica contro la pena capitale, ma che assume anche il valore di un monito rivolto a quei sistemi giudiziari e politici che, davanti all’emergenza criminale o alla paura sociale, invocano scorciatoie punitive.

Secondo il Pontefice, la “vera giustizia” non può esaurirsi nella sola condanna. Serve invece una prospettiva che tenga insieme fermezza e misericordia, repressione del crimine e recupero della persona. Per questo Leone XIV ha insistito sulla necessità della rieducazione e del reinserimento sociale dei condannati, rifiutando implicitamente l’idea di un carcere ridotto soltanto a luogo di esclusione permanente.

Una riflessione che si è intrecciata con il tema delle dipendenze. Per il Papa, chi cade nella tossicodipendenza non può essere affrontato soltanto con strumenti repressivi o, all’opposto, con approcci superficiali e permissivi. Serve piuttosto un modello multidisciplinare, capace di unire cure mediche, sostegno psicologico e percorsi di riabilitazione duraturi.

Le parole utilizzate dal Pontefice sembrano voler superare due estremi che spesso dominano il confronto politico: da una parte il puro securitarismo, dall’altra una banalizzazione culturale del fenomeno droga. Ed è proprio su questo secondo punto che Leone XIV ha espresso una preoccupazione molto attuale, puntando il dito contro i social media e contro la diffusione di contenuti fuorvianti che minimizzano i rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti.

Secondo il Papa, l’educazione deve diventare il primo argine. Un’educazione che nasce nella famiglia e si rafforza nella scuola, attraverso informazioni scientifiche corrette sugli effetti devastanti delle droghe sul cervello, sul corpo e sulla vita sociale. In un’epoca in cui tutto sembra consumarsi nella velocità dei contenuti digitali e nella cultura della normalizzazione, il Pontefice richiama invece la responsabilità educativa degli adulti e delle istituzioni.

Nel suo intervento Leone XIV ha anche voluto rendere omaggio alle forze dell’ordine e ai magistrati che hanno perso la vita o subito ferite nell’esercizio del proprio dovere nella lotta alla criminalità organizzata. Un riconoscimento che arriva in un momento storico in cui il contrasto alle reti criminali internazionali appare sempre più complesso, soprattutto per la capacità delle organizzazioni mafiose di muoversi sul piano economico, finanziario e tecnologico.

Ma il Papa non si è limitato a celebrare il sacrificio di chi combatte il crimine. Ha rilanciato anche il ruolo della cooperazione internazionale e della società civile. La Chiesa cattolica, ha spiegato, è pronta a rafforzare il proprio contributo attraverso le sue strutture educative, sociali e assistenziali, maturato in anni di esperienza accanto alle persone colpite dalle dipendenze.

Nel finale del discorso emerge forse il tratto più politico — nel senso alto del termine — dell’intervento di Leone XIV: la convinzione che la lotta alla criminalità organizzata non possa essere delegata soltanto alla repressione o agli apparati di sicurezza, ma debba diventare una responsabilità collettiva, fondata sul bene comune e sulla tutela della dignità umana.

Un messaggio che arriva in tempi segnati da paure diffuse, populismi penali e slogan securitari. E che prova a ricordare una cosa semplice quanto scomoda: una società che rinuncia all’umanità della giustizia rischia, lentamente, di perdere anche la propria giustizia.