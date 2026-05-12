Il Papa: la compassione rischia di scomparire, l'apatia seria sfida di questo tempo

All’incontro svoltosi nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Papa ha rivolto un messaggio che va dritto al cuore delle contraddizioni del nostro tempo. Da una parte la crescita delle connessioni digitali, dall’altra un progressivo raffreddamento della sensibilità umana. Una contraddizione che, secondo Leone XIV, sta producendo una delle sfide spirituali più serie della contemporaneità: l’apatia.

Al centro del suo intervento, il concetto di compassione, presente sia nella tradizione cristiana sia in quella islamica. Nella cultura musulmana viene evocato con il termine “Ra’fa”, inteso come dono divino che abita il cuore dei credenti, mentre nel cristianesimo richiama direttamente l’esperienza di Dio che ascolta e si fa vicino alla sofferenza del suo popolo. Due radici diverse, ma una stessa origine: Dio come fonte della misericordia.

Il Papa ha insistito su un punto preciso: la compassione non è un sentimento accessorio o opzionale, ma una dimensione costitutiva dell’umano. In questa prospettiva, ha richiamato anche il significato dell’empatia come capacità concreta di “patire con” l’altro, soprattutto con chi vive condizioni di marginalità o esclusione. Una visione che si traduce in responsabilità sociale e attenzione verso i più fragili, in linea con la tradizione della dottrina sociale della Chiesa.

Il Pontefice ha poi messo in guardia da un fenomeno sempre più diffuso: la saturazione mediatica della sofferenza. La continua esposizione a immagini di guerre, povertà e disastri rischia di produrre l’effetto opposto a quello desiderato, cioè l’assuefazione. Non più partecipazione, ma distacco. Non più dolore condiviso, ma indifferenza. È qui che Leone XIV individua un punto di rottura antropologico e spirituale del nostro tempo.

Nel suo intervento ha trovato spazio anche un riferimento al ruolo del dialogo interreligioso come strumento concreto di pace. L’incontro, promosso da Dicastero per il Dialogo Interreligioso insieme al Royal Institute for Inter-Faith Studies, ha visto la partecipazione anche di figure istituzionali del mondo islamico, tra cui il principe Hassan bin Talal, da anni impegnato nei processi di mediazione culturale e religiosa.

La lettura che emerge è quella di una responsabilità condivisa tra cristiani e musulmani: non solo dialogare, ma agire insieme per contrastare l’indifferenza globale. Il Papa parla di una missione comune, che consiste nel “ravvivare l’umanità laddove si è raffreddata”, dando voce a chi non ne ha e trasformando l’apatia in solidarietà concreta.

Interessante anche il riferimento al ruolo della Giordania come esempio di accoglienza e stabilità in un contesto regionale complesso. Un riconoscimento politico e simbolico che rafforza l’idea del dialogo interreligioso non come esercizio teorico, ma come pratica con ricadute reali.

Il messaggio finale è quasi una sintesi morale: la pace non è soltanto un equilibrio tra Stati o religioni, ma una forma di cura reciproca. E senza compassione, questa costruzione rischia di crollare. Una riflessione che suona come un avvertimento, ma anche come un appello a non perdere definitivamente la capacità di sentire l’altro come parte di sé.