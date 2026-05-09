Un anno di Leone XIV: la diplomazia della verità e della prudenza

La bussola del suo pontificato internazionale sembra essere diventata, quasi programmaticamente, la “Città di Dio” di Sant’Agostino, citata in più occasioni dal Papa, soprattutto nel discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede del 9 gennaio scorso e nell’incontro con il mondo diplomatico del Camerun del 15 aprile. Non un riferimento puramente teologico, ma una vera impostazione culturale e politica: la diplomazia non come esercizio di potenza, ma come servizio alla verità, alla pace e alla dignità umana.

Ed è proprio questo il punto centrale del primo anno di Leone XIV: la volontà di sottrarsi alla logica dei leader politici tradizionali. Quando il presidente statunitense Donald Trump lo accusò di debolezza in politica estera, il Papa rispose senza polemiche, ma con estrema chiarezza: lui non parla il linguaggio della politica, bensì quello del Vangelo. Un’impostazione ribadita anche quando Trump arrivò ad accusarlo, in modo decisamente sopra le righe, di favorire l’Iran sul dossier nucleare. Leone XIV non arretrò di un passo: spiegò di essersi limitato a richiamare la dottrina sociale della Chiesa e invitò chiunque volesse replicare a confrontarsi con la verità delle sue parole, non con caricature propagandistiche.

In questo si coglie forse la cifra più originale della sua diplomazia: una diplomazia religiosa, apertamente religiosa, che non pretende di nascondere la propria ispirazione evangelica dietro formule tecnocratiche o neutralità di facciata. Leone XIV parte dal presupposto che la pace non possa essere soltanto il risultato di accordi strategici, ma debba diventare una conversione morale e spirituale.

Non è casuale che la più significativa iniziativa diplomatica del suo primo anno sia stata il grande Rosario mondiale per la pace dell’11 aprile, annunciato durante il messaggio Urbi et Orbi pasquale. In quell’occasione, il Papa parlò della necessità di annunciare la pace anche a costo di essere disprezzati o considerati ingenui. Una posizione che ha suscitato consenso, ma anche critiche, soprattutto in un tempo dominato dalla logica del riarmo e della contrapposizione permanente.

La linea diplomatica era stata però tracciata fin dal primo incontro con il corpo diplomatico, il 16 maggio 2025. In quel discorso Leone XIV rimise al centro il tema della verità, sostenendo che la Chiesa non può rinunciare a dire ciò che ritiene vero soltanto perché scomodo o impopolare. Un’impostazione che ha dato al pontificato un tono meno impulsivo rispetto al recente passato e certamente più prudente sul piano delle dichiarazioni pubbliche.

La diplomazia vaticana, però, non vive soltanto di parole. Conta anche i gesti, i simboli, i silenzi e le disponibilità offerte dietro le quinte. In questi mesi la Santa Sede ha messo a disposizione il Vaticano come possibile sede di negoziati tra Russia e Ucraina, tentando di mantenere aperto almeno uno spazio di dialogo. Ci sono poi state le telefonate ufficiali con vari capi di Stato, tra cui quella con il presidente israeliano Isaac Herzog durante le festività pasquali, in un momento di altissima tensione internazionale.

Anche gli appelli pronunciati dopo gli Angelus e le udienze generali hanno mostrato un linguaggio calibrato, quasi cesellato diplomaticamente. Leone XIV evita accuratamente slogan e schieramenti netti. Preferisce richiamare principi generali, invitare alla responsabilità personale, chiedere impegno concreto ai fedeli e ai governi.

Nel suo primo Urbi et Orbi pasquale, ad esempio, il Papa ha introdotto una piccola ma significativa innovazione. Non ha elencato una lunga sequenza di conflitti e crisi internazionali, come spesso accadeva in passato. Ha preferito invece parlare di principi universali, chiedendo con forza di deporre le armi e invitando i cattolici a diventare costruttori di pace nella vita quotidiana. Una scelta che riflette bene il suo stile: meno cronaca geopolitica e più impostazione morale.

Questa impostazione si ritrova anche nei viaggi apostolici, che restano uno degli strumenti diplomatici più efficaci della Santa Sede. Nei suoi viaggi africani, Leone XIV ha insistito sul tema dello sviluppo umano integrale e sulla necessità di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che alimentano guerre e instabilità. In Turchia ha chiesto di cambiare il paradigma dello sviluppo globale. In Libano ha invitato tutti a diventare “operatori di pace”, rilanciando il ruolo del dialogo interreligioso come elemento decisivo per la stabilità del Mediterraneo e del Medio Oriente.

Sul tavolo restano tutti i grandi temi della diplomazia vaticana: migrazioni, tutela della vita, intelligenza artificiale, giustizia sociale, ambiente e difesa della “casa comune”. Ma Leone XIV li affronta con uno stile diverso: meno estemporaneo, meno mediatico, meno incline a dichiarazioni destinate a dividere immediatamente l’opinione pubblica.

Anche il rapporto con l’Europa sembra destinato a diventare centrale nel suo pontificato. Nel discorso al Partito Popolare Europeo del 25 aprile scorso, il Papa ha chiesto una politica “cristiana ma non confessionale”, popolare ma non populista, capace di confrontarsi realisticamente con i problemi contemporanei. Un messaggio che vale tanto per la politica quanto per la diplomazia internazionale.

E proprio i prossimi viaggi mostrano già la direzione del pontificato. I vescovi francesi hanno anticipato la preparazione di una visita tra Lourdes, Parigi e Strasburgo per settembre, con un intervento previsto al Parlamento Europeo. Sarebbe un passaggio dal forte significato politico e simbolico, in un continente attraversato da crisi identitarie, tensioni geopolitiche e difficoltà economiche.

Poi dovrebbe arrivare il Sud America, con tappe previste in Perù, Uruguay e Argentina. Mentre il ritorno negli Stati Uniti sembra rinviato, almeno fino a dopo le elezioni di mid-term. Anche in questo caso, la prudenza diplomatica pare avere prevalso sulla tentazione dell’esposizione mediatica.

Dopo dodici mesi di pontificato, Leone XIV appare dunque come un Papa che non ama i colpi di scena, ma che prova a riportare la diplomazia vaticana dentro una dimensione più spirituale, più riflessiva e meno politicizzata. Una diplomazia che forse entusiasma meno gli osservatori in cerca di dichiarazioni forti, ma che punta a costruire credibilità attraverso equilibrio, coerenza e perseveranza.