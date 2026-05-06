Almanach de jeudi 7 mai saint Auguste

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO
Giovedì 7 maggio
Vescovado - mattino
Udienze
Aosta, Sant’Orso - ore 18.00
S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale
di Porossan e Sant’Orso
Venerdì 8 maggio
Vescovado - mattino
Udienze
Curia vescovile - ore 15.00
Consiglio diocesano affari economici
Sabato 9 maggio
Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00
Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié
Priorato di Saint-Pierre - ore 10.00
Incontro per Responsabili estate ragazzi a cura del Servizio tutela minori
Chiesa parrocchiale di Gressoney-Saint-Jean - ore 18.30
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Domenica 10 maggio
Chiesa parrocchiale di Antey-Saint-André - ore 10.30
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Cattedrale - ore 15.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale di Charvensod e Pollein
La Chiesa celebra Sant' Agostino di Nicomedia Martire
La Bibliotheca Sanctorum al 7 maggio ricorda il martirio a Nicomedia dei tre fratelli Flavio, Augusto e Agostino. Questa commemorazione proviene dal Martirologio di Floro che, a sua volta, l'aveva presa dal Geronimiano. Qui però solo il nome di Flavio vescovo deve essere con sicurezza associato a Nicomedia. Augusto e Agostino non sembrano essere altro che la doppia forma di uno stesso martire non identificabile. In esso il Delehaye vorrebbe vedere il martire di Capua venerato il 16 novembre: in tal caso però resterebbe da spiegare la sua traslazione al 7 maggio e a Nicomedia. Quanto alla dicitura del Geronimiano "tre fratelli" è meglio, sembra, leggerla, dopo Flavio, nella forma "e tre fratelli", lettura che tra l'altro si avvicina molto più al Martirologio Siriaco del sec. IV che al 7 ayyàr (maggio) ricorda a Nicomedia Flavio con altri quattro martiri. Ma è finora impossibile identificare sia i "tre fratelli" sia i "quattro martiri".
Il sole sorge alle ore 6,15 e tramonta alle ore 20,40
“La guerra non risolve i conflitti, li moltiplica. È sempre una sconfitta dell’umanità.” (Papa Leone XIV)
È una frase che colpisce perché rovescia completamente la retorica della forza: la guerra non è mai uno strumento efficace, ma un moltiplicatore di caos. E oggi, guardando a una politica spesso muscolare, fatta di slogan e contrapposizioni, suona quasi come una denuncia implicita: quando manca la capacità di mediazione, si apre la strada allo scontro. E lo scontro, nella storia, non ha mai costruito nulla di duraturo.