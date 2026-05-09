Almanach de dimanche 10 mai saint Antonin

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO

Domenica 10 maggio

Chiesa parrocchiale di Antey-Saint-André - ore 10.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale di Charvensod e Pollein

La Chiesa celebra Sant' Aureliano di Limoges Vescovo

Secondo vescovo della città di Limoges e successore di San Marziale, avvolto nella nebbia del II secolo, emerge come figura affascinante e controversa. Sacerdote pagano ostile all'evangelizzazione di Marziale, la leggenda narra che un fulmine divino lo abbatté, solo per essere riportato in vita dallo stesso Marziale. Questo evento miracoloso avrebbe innescato la conversione di Aureliano, che divenne sacerdote e, in seguito, vescovo di Limoges, succedendo al suo predecessore. Le sue reliquie, dapprima conservate nella chiesa di Saint-Cessateur, furono riportate in città nel XV secolo e collocate in una cappella dedicata nella via dei macellai, che lo elessero loro santo patrono. Ancora oggi la confraternita di San Aureliano ne custodisce il culto e la memoria. Celebrato il 10 maggio, il santo rivive ogni sette anni nelle "Limousin Ostensioni", evento che dal 1094 commemora i santi di Limoges.Il sole sorge alle ore 6,05 e tramonta alle ore 20,49

“La guerra non risolve i conflitti, li moltiplica. È sempre una sconfitta dell’umanità.” (Papa Leone XIV)

È una frase che colpisce perché rovescia completamente la retorica della forza: la guerra non è mai uno strumento efficace, ma un moltiplicatore di caos. E oggi, guardando a una politica spesso muscolare, fatta di slogan e contrapposizioni, suona quasi come una denuncia implicita: quando manca la capacità di mediazione, si apre la strada allo scontro. E lo scontro, nella storia, non ha mai costruito nulla di duraturo.