Almanach de mercredi 13 mai sainte Marie Mazzarello

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO

Mercoledì 13 maggio

Vescovado - ore 16.30

Incontro con i cresimandi di Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Valsavarenche

Venerdì 15 maggio

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Sabato 16 maggio

Chiesa parrocchiale di Gignod - ore 15.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Doues - ore 18.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Aosta, Santa Croce - ore 20.30

Conclusione 12 ore di preghiera con Maria

Domenica 17 maggio

Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 10.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale di Chesallet e Sarre

Chiesa parrocchiale di Aymavilles - ore 18.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Lunedì 18 maggio

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

e partecipazione al Consiglio affari giuridici della CEI

Martedì 19 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario - 18.00-22.00

Consiglio pastorale diocesano

Mercoledì 20 maggio

Aosta, Sede INPS - ore 14.30

Benedizione

Giovedì 21 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Parrocchia di Maria Immacolata in Aosta - ore 18.00

S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

Venerdì 22 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 23 maggio

Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo - ore 18.15

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Cattedrale - ore 20.30

S. Messa - veglia di Pentecoste

Domenica 24 maggio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale /1

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale /2

Chiesa parrocchiale di Courmayeur - ore 18.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Lunedì 25 - giovedì 28 maggio

Roma

Assemblea generale della C.E.I.

Sabato 30 maggio

Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Nus - ore 18.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Domenica 31 maggio

Chiesa parrocchiale di Brusson - ore 11.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Quart - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Chambave - ore 18.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

La Chiesa celebra Beata Vergine Maria di Fatima

Il 13 maggio si celebrano le apparizioni della Vergine Maria a Fatima, in Portogallo nel 1917. A tre pastorelli, Lucia de Jesus, Francesco e Giacinta Marto, apparve per sei volte la Madonna: lasciò loro un messaggio per tutta l’umanità, centrato soprattutto sulla penitenza e sulla devozione al suo Cuore Immacolato. Il 13 ottobre 1930 il vescovo di Leiria dichiarò degne di fede le visioni dei tre bambini, autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. Sul luogo delle apparizioni è sorto un santuario, che comprende la Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima, dove sono venerati i resti mortali dei tre veggenti.

Il sole sorge alle ore 6,05 e tramonta alle ore 20,49

“La guerra non risolve i conflitti, li moltiplica. È sempre una sconfitta dell’umanità.” (Papa Leone XIV)

È una frase che colpisce perché rovescia completamente la retorica della forza: la guerra non è mai uno strumento efficace, ma un moltiplicatore di caos. E oggi, guardando a una politica spesso muscolare, fatta di slogan e contrapposizioni, suona quasi come una denuncia implicita: quando manca la capacità di mediazione, si apre la strada allo scontro. E lo scontro, nella storia, non ha mai costruito nulla di duraturo.