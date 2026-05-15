Il Papa agli universitari: “Siate artigiani di pace, il riarmo arricchisce le élite”

Non siamo davanti al solito discorso “di circostanza” in università. Alla Sapienza Università di Roma il passaggio di Papa Leone XIV ha il tono di una vera e propria chiamata culturale e politica, mascherata (ma nemmeno troppo) da lezione etica.

Il Pontefice Papa Leone XIV entra subito nel cuore del problema: la guerra non è più solo un fatto militare, ma un linguaggio che si infiltra ovunque. Lo chiama “inquinamento della ragione”, una formula pesante che rende bene l’idea: non è solo il mondo politico a essere deformato, ma anche le relazioni quotidiane, il modo in cui pensiamo e discutiamo.

E il bersaglio è chiarissimo: il riarmo globale. Per il Papa, non si può continuare a chiamare “difesa” ciò che alimenta tensioni, sottrae risorse a scuola e sanità e finisce per “arricchire élite cui non interessa il bene comune”. Qui il messaggio diventa quasi una denuncia sociale, più che religiosa.

Un altro passaggio interessante riguarda il ruolo delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale. Leone XIV non fa il luddista, ma mette un paletto netto: le scelte umane non devono essere scaricate sugli algoritmi, soprattutto in ambito militare. Il rischio, dice in sostanza, è quello di rendere la guerra ancora più fredda, automatica e meno responsabile.

E qui il discorso si allarga: non è solo una questione di armi, ma di direzione della civiltà.

Alla Sapienza, il Papa rilancia l’idea dell’università come luogo dove non si semplifica, ma si complica il pensiero. Contro la narrazione che crea nemici facili, propone “cura della complessità” e “saggio esercizio della memoria”. Tradotto: studiare la storia, anche quella del Novecento, per non ripetere gli stessi schemi.

E qui arriva uno dei nuclei più forti: il rifiuto delle scorciatoie ideologiche. Per Leone XIV, il rischio è che la semplificazione diventi una macchina di guerra culturale prima ancora che militare.

Il tono cambia quando parla dei giovani. Qui il Papa si fa più pastorale, ma anche molto diretto: il disagio giovanile non va ignorato né moralizzato. Viene collegato alla pressione sociale, alla competizione estrema, alla riduzione delle persone a numeri.

La frase che resta è quella più netta: “Noi siamo un desiderio, non un algoritmo”. È una sintesi efficace del suo pensiero: l’umano non può essere ridotto a performance.

Infine, il passaggio più “universitario” in senso stretto. L’insegnamento non è solo tecnica o competenza, ma responsabilità civile. Il docente, per Leone XIV, non è un distributore di contenuti ma un costruttore di senso.

E qui chiude con una formula che suona quasi programmatica: educare è una forma di carità, cioè di impegno concreto verso la dignità della persona.

Questo discorso non è solo un intervento morale. È una presa di posizione su tre fronti molto attuali: guerra e riarmo, tecnologia e responsabilità, scuola e formazione delle coscienze.

E lo fa con una linea chiara: meno retorica della “difesa”, più giustizia sociale e culturale.