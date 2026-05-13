Almanach de jeudi 14 mai saint Mathias

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO
Venerdì 15 maggio
Vescovado - mattino e pomeriggio
Udienze
Sabato 16 maggio
Chiesa parrocchiale di Gignod - ore 15.30
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Chiesa parrocchiale di Doues - ore 18.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Aosta, Santa Croce - ore 20.30
Conclusione 12 ore di preghiera con Maria
Domenica 17 maggio
Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 10.30
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Cattedrale - ore 15.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale di Chesallet e Sarre
Chiesa parrocchiale di Aymavilles - ore 18.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Lunedì 18 maggio
Roma
Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento
a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto
e partecipazione al Consiglio affari giuridici della CEI
Martedì 19 maggio
Vescovado - mattino
Udienze
Seminario - 18.00-22.00
Consiglio pastorale diocesano
Mercoledì 20 maggio
Aosta, Sede INPS - ore 14.30
Benedizione
Giovedì 21 maggio
Vescovado - mattino
Udienze
Parrocchia di Maria Immacolata in Aosta - ore 18.00
S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale
Venerdì 22 maggio
Vescovado - mattino
Udienze
Sabato 23 maggio
Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo - ore 18.15
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Cattedrale - ore 20.30
S. Messa - veglia di Pentecoste
Domenica 24 maggio
Cattedrale - ore 10.30
S. Cresime per l’unità parrocchiale /1
Cattedrale - ore 15.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale /2
Chiesa parrocchiale di Courmayeur - ore 18.30
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Lunedì 25 - giovedì 28 maggio
Roma
Assemblea generale della C.E.I.
Sabato 30 maggio
Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent - ore 15.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Chiesa parrocchiale di Nus - ore 18.30
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Domenica 31 maggio
Chiesa parrocchiale di Brusson - ore 11.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Chiesa parrocchiale di Quart - ore 15.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Chiesa parrocchiale di Chambave - ore 18.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
La Chiesa celebra San Mattia Apostolo
Di Mattia si parla nel primo capitolo degli Atti degli apostoli, quando viene chiamato a ricomporre il numero di dodici, sostituendo Giuda Iscariota. Viene scelto con un sorteggio, attraverso il quale la preferenze divina cade su di lui e non sull'altro candidato - tra quelli che erano stati discepoli di Cristo sin dal Battesimo sul Giordano -, Giuseppe, detto Barsabba. Dopo Pentecoste, Mattia inizia a predicare, ma non si hanno più notizie su di lui. La tradizione ha tramandato l'immagine di un uomo anziano con in mano un'alabarda, simbolo del suo martirio. Ma non c'è evidenza storica di morte violenta. Così come non è certo che sia morto a Gerusalemme e che le reliquie siano state poi portate da sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, a Treviri, dove sono venerate.
Il sole sorge alle ore 6,05 e tramonta alle ore 20,49
“La guerra non risolve i conflitti, li moltiplica. È sempre una sconfitta dell’umanità.” (Papa Leone XIV)
È una frase che colpisce perché rovescia completamente la retorica della forza: la guerra non è mai uno strumento efficace, ma un moltiplicatore di caos. E oggi, guardando a una politica spesso muscolare, fatta di slogan e contrapposizioni, suona quasi come una denuncia implicita: quando manca la capacità di mediazione, si apre la strada allo scontro. E lo scontro, nella storia, non ha mai costruito nulla di duraturo.