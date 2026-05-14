Leone XIV e la preghiera sul luogo dell’attentato a Giovanni Paolo II: memoria, Fatima e un mondo che chiede pace

La scena è una di quelle che fanno il giro della testa prima ancora che dei social: Piazza San Pietro piena, l’udienza generale in corso, e Papa Leone XIV che a un certo punto rompe il protocollo “soft” del rito settimanale e va dritto dove la storia ha lasciato una ferita ancora visibile.

Nel giorno del 13 maggio, lo stesso in cui la Chiesa ricorda la Madonna di Fatima, il Pontefice si è fermato nel punto esatto in cui 45 anni fa, nel 1981, Giovanni Paolo II fu vittima dell’attentato che sconvolse il mondo. Lì, vicino alla lapide in marmo bianco, Leone XIV non si è limitato a un gesto rapido: è sceso dalla papamobile, ha camminato, si è fermato in silenzio, ha pregato. Poi si è inginocchiato e ha accarezzato lo stemma di Karol Wojtyła. Un gesto semplice, ma dal peso simbolico enorme, come a dire che certe ferite non si archiviano, si attraversano.

Durante i saluti finali, il Papa ha anche ricordato esplicitamente l’anniversario dell’attentato, legandolo alla memoria liturgica di Fatima e affidando alla Madonna il “grido di pace” dei popoli in guerra. E qui il messaggio si allarga: non è solo memoria storica, diventa subito attualità, con il mondo che continua a essere attraversato da conflitti e tensioni.

La catechesi del giorno era tutta centrata sulla figura di Maria. Leone XIV ha insistito su un punto che non è solo teologico ma anche molto “politico” nel senso alto del termine: la concretezza storica della Vergine. Maria non come figura astratta o lontana, ma come donna dentro la storia, dentro una condizione reale, chiamata a una scelta radicale. Da qui l’idea di “credente per antonomasia”, modello di apertura totale alla volontà di Dio, ma anche figura che rappresenta la Chiesa stessa.

Il Papa ha ripreso anche il Concilio Vaticano II, in particolare la Lumen gentium, per ribadire un equilibrio che nella tradizione cattolica è centrale ma spesso poco compreso fuori: Maria non sostituisce Cristo e non oscura la sua mediazione, ma la rende visibile. È un passaggio importante, perché mette insieme devozione popolare e teologia in modo abbastanza netto, quasi a voler evitare ogni deriva interpretativa.

Interessante anche il passaggio in cui Leone XIV descrive Maria come “donna icona del mistero”, sottolineando il doppio movimento di discesa e ascesa: da un lato la scelta divina, dall’altro il consenso umano. Una lettura che, volendo, parla anche al presente: libertà e fede, responsabilità e storia.

Poi il punto che forse più colpisce: Maria come modello della Chiesa. Non solo figura spirituale, ma specchio di ciò che la comunità cristiana dovrebbe essere. E qui il discorso diventa quasi una domanda aperta ai fedeli, che il Papa ha esplicitato senza troppi giri di parole: che tipo di appartenenza vivi alla Chiesa? Ti senti parte attiva o spettatore?

Nel finale, Leone XIV ha allargato ancora lo sguardo verso Fatima e verso i pellegrini che arrivano da tutto il mondo, leggendo quella presenza come segno di un bisogno diffuso di consolazione e unità. E nei saluti ai gruppi presenti, non è mancato un riferimento al dialogo ecumenico con le Chiese ortodosse orientali, quasi a ricordare che la pace non è solo geopolitica ma anche religiosa e culturale.

Se devo dirti una cosa in modo diretto, Piero: il punto forte di questa giornata non è solo il ricordo di Wojtyła o la catechesi su Maria, ma il modo in cui il Papa tiene insieme memoria e presente. Da una parte la ferita del 1981, dall’altra un mondo che continua a produrre nuove ferite. In mezzo, la preghiera come gesto pubblico, quasi politico, dentro uno dei luoghi più simbolici del pianeta.