Almanach de dimanche 17 mai Ascension

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO

Domenica 17 maggio

Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 10.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale di Chesallet e Sarre

Chiesa parrocchiale di Aymavilles - ore 18.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Lunedì 18 maggio

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

e partecipazione al Consiglio affari giuridici della CEI

Martedì 19 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario - 18.00-22.00

Consiglio pastorale diocesano

Mercoledì 20 maggio

Aosta, Sede INPS - ore 14.30

Benedizione

Giovedì 21 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Parrocchia di Maria Immacolata in Aosta - ore 18.00

S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

Venerdì 22 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 23 maggio

Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo - ore 18.15

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Cattedrale - ore 20.30

S. Messa - veglia di Pentecoste

Domenica 24 maggio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale /1

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale /2

Chiesa parrocchiale di Courmayeur - ore 18.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Lunedì 25 - giovedì 28 maggio

Roma

Assemblea generale della C.E.I.

Sabato 30 maggio

Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Nus - ore 18.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Domenica 31 maggio

Chiesa parrocchiale di Brusson - ore 11.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Quart - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Chambave - ore 18.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

La Chiesa celebra Ascensione del Signore nostro Gesù Cristo

L'Ascensione di Gesù, celebrata 40 giorni dopo Pasqua, segna il suo ritorno al Padre dopo la vittoria sulla morte e la risurrezione. Il Nuovo Testamento narra l'evento in diversi testi con alcune varianti. L'Ascensione ha un profondo significato teologico: completa l'opera di redenzione di Gesù, inaugura l'era della Chiesa guidata dallo Spirito Santo, apre la via al cielo per i credenti e manifesta la sua divinità. È un evento di grande gioia per i cristiani che celebrano la vittoria di Cristo sulla morte e la sua gloriosa entrata nel regno dei cieli. È anche un momento di speranza, perché ci ricorda che in Gesù abbiamo la promessa della vita eterna.

Il sole sorge alle ore 5,57 e tramonta alle ore 20,57

“La guerra non risolve i conflitti, li moltiplica. È sempre una sconfitta dell’umanità.” (Papa Leone XIV)

È una frase che colpisce perché rovescia completamente la retorica della forza: la guerra non è mai uno strumento efficace, ma un moltiplicatore di caos. E oggi, guardando a una politica spesso muscolare, fatta di slogan e contrapposizioni, suona quasi come una denuncia implicita: quando manca la capacità di mediazione, si apre la strada allo scontro. E lo scontro, nella storia, non ha mai costruito nulla di duraturo.