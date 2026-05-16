Almanach de dimanche 17 mai Ascension

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO
Domenica 17 maggio
Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 10.30
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Cattedrale - ore 15.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale di Chesallet e Sarre
Chiesa parrocchiale di Aymavilles - ore 18.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Lunedì 18 maggio
Roma
Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento
a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto
e partecipazione al Consiglio affari giuridici della CEI
Martedì 19 maggio
Vescovado - mattino
Udienze
Seminario - 18.00-22.00
Consiglio pastorale diocesano
Mercoledì 20 maggio
Aosta, Sede INPS - ore 14.30
Benedizione
Giovedì 21 maggio
Vescovado - mattino
Udienze
Parrocchia di Maria Immacolata in Aosta - ore 18.00
S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale
Venerdì 22 maggio
Vescovado - mattino
Udienze
Sabato 23 maggio
Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo - ore 18.15
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Cattedrale - ore 20.30
S. Messa - veglia di Pentecoste
Domenica 24 maggio
Cattedrale - ore 10.30
S. Cresime per l’unità parrocchiale /1
Cattedrale - ore 15.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale /2
Chiesa parrocchiale di Courmayeur - ore 18.30
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Lunedì 25 - giovedì 28 maggio
Roma
Assemblea generale della C.E.I.
Sabato 30 maggio
Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent - ore 15.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Chiesa parrocchiale di Nus - ore 18.30
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Domenica 31 maggio
Chiesa parrocchiale di Brusson - ore 11.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Chiesa parrocchiale di Quart - ore 15.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Chiesa parrocchiale di Chambave - ore 18.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
La Chiesa celebra Ascensione del Signore nostro Gesù Cristo
L'Ascensione di Gesù, celebrata 40 giorni dopo Pasqua, segna il suo ritorno al Padre dopo la vittoria sulla morte e la risurrezione. Il Nuovo Testamento narra l'evento in diversi testi con alcune varianti. L'Ascensione ha un profondo significato teologico: completa l'opera di redenzione di Gesù, inaugura l'era della Chiesa guidata dallo Spirito Santo, apre la via al cielo per i credenti e manifesta la sua divinità. È un evento di grande gioia per i cristiani che celebrano la vittoria di Cristo sulla morte e la sua gloriosa entrata nel regno dei cieli. È anche un momento di speranza, perché ci ricorda che in Gesù abbiamo la promessa della vita eterna.
Il sole sorge alle ore 5,57 e tramonta alle ore 20,57
“La guerra non risolve i conflitti, li moltiplica. È sempre una sconfitta dell’umanità.” (Papa Leone XIV)
È una frase che colpisce perché rovescia completamente la retorica della forza: la guerra non è mai uno strumento efficace, ma un moltiplicatore di caos. E oggi, guardando a una politica spesso muscolare, fatta di slogan e contrapposizioni, suona quasi come una denuncia implicita: quando manca la capacità di mediazione, si apre la strada allo scontro. E lo scontro, nella storia, non ha mai costruito nulla di duraturo.