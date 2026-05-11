Arrestato ad Aosta un 43enne: in casa cocaina e funghi allucinogeni

È scattato l’arresto nei confronti di Paolo Cremascoli, 43 anni, residente ad Aosta, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione della Polizia ha portato al sequestro di una quantità non trascurabile di droga: circa 250 grammi di cocaina e 10 grammi di funghi allucinogeni, elementi che hanno immediatamente fatto scattare le accuse più gravi legate allo spaccio.

Questa mattina, nel carcere di Brissogne, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice Davide Paladino. Durante l’udienza la Procura ha richiesto la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo la posizione dell’indagato meritevole di un regime restrittivo.

Il giudice, al termine dell’udienza, non ha però deciso immediatamente, riservandosi la valutazione sulla misura cautelare richiesta.

Ora si attende la decisione nelle prossime ore o giorni, che chiarirà se Cremascoli resterà in carcere oppure se verranno applicate misure alternative.

In un contesto come quello valdostano, dove il fenomeno dello spaccio resta generalmente sommerso ma presente, l’episodio riporta l’attenzione su un mercato della droga che continua a muoversi anche in territori considerati “periferici”.