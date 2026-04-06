Prevenire per proteggere

Ho visto più volte l’elicottero impegnato nelle operazioni di spegnimento svuotare il serbatoio e poi allontanarsi per rifornirsi chissà dove. È una scena che si ripete ogni estate e che porta con sé una domanda semplice: esistono soluzioni che possano ridurre tempi, costi e rischi durante gli interventi?

Da questa osservazione nasce un’idea apparentemente elementare, ma tutt’altro che ingenua: realizzare, lungo i torrenti e le piste forestali, una serie di vasche di raccolta alimentate dallo scioglimento delle nevi o da piccole derivazioni idriche. Una rete di punti d’acqua permanenti, distribuiti in modo strategico, che permetta agli elicotteri di rifornirsi rapidamente in caso di incendio.

Non si tratta di fantasia. In Francia e in Svizzera, Paesi con cui condividiamo territorio, clima e fragilità ambientale, queste infrastrutture esistono da anni e rappresentano un pilastro delle politiche di prevenzione.

Nelle regioni alpine e mediterranee della Francia sono diffusi i réservoirs DFCI, bacini artificiali dedicati alla difesa delle foreste contro gli incendi.

Si tratta di invasi di capacità variabile, alimentati da ruscelli, sorgenti o acque di fusione, collocati lungo le piste forestali per garantire un rifornimento immediato ai mezzi aerei e terrestri.

La loro efficacia è riconosciuta: riducono i tempi di intervento, limitano l’estensione dei roghi e abbassano i costi operativi.

Anche la Svizzera ha sviluppato un sistema avanzato di gestione delle risorse idriche a supporto della protezione antincendio.

Molti cantoni utilizzano laghetti artificiali, vasche per l’innevamento programmato e piccoli invasi agricoli come punti d’acqua per gli elicotteri. Tutti questi elementi sono mappati e integrati nei piani di protezione civile, garantendo una risposta rapida e coordinata.

Il nostro territorio, caratterizzato da boschi estesi e vallate spesso difficili da raggiungere, trarrebbe grande beneficio da una rete di bacini antincendio.

Le estati sempre più calde e secche rendono gli incendi boschivi un rischio crescente. In questo contesto, la disponibilità immediata di acqua diventa un fattore decisivo.

Una rete di vasche di raccolta permetterebbe di: ridurre i tempi di rifornimento degli elicotteri; diminuire i costi dei voli e delle operazioni; aumentare la sicurezza degli operatori; valorizzare risorse idriche già presenti sul territorio; rafforzare la prevenzione, che è sempre più economica dell’emergenza

Non servono grandi opere: servono programmazione, coordinamento e la volontà di adottare soluzioni già sperimentate con successo nei Paesi confinanti.

La Valle d’Aosta ha una lunga tradizione di cura del territorio e di attenzione alla sicurezza. Guardare alle esperienze di Francia e Svizzera non significa imitare, ma cogliere l’opportunità di migliorare ulteriormente i nostri strumenti di prevenzione.

Investire in bacini idrici antincendio significa proteggere i boschi, contenere i costi pubblici, ridurre i rischi per chi interviene e garantire una risposta più rapida ed efficace alle emergenze.

È una scelta di responsabilità verso la comunità e verso il nostro patrimonio naturale.