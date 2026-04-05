Numeri che fanno paura: la violenza minorile cresce e interroga il Paese

C’è un dato che più di ogni altro dovrebbe imporre una riflessione severa: i numeri della violenza minorile in Italia non sono più episodici, ma raccontano una tendenza strutturale. Ed è da qui che bisogna partire, senza edulcorazioni.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama con forza l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni su un fenomeno che, anno dopo anno, sta assumendo contorni sempre più gravi. Non si tratta di una semplice emergenza, ma di una trasformazione profonda del tessuto sociale ed educativo.

A mettere nero su bianco questa preoccupazione è il presidente, il professor Romano Pesavento, che non usa mezzi termini: “I dati più recenti restituiscono una realtà che non può essere ridotta a emergenza momentanea, ma che interpella in profondità il nostro modello educativo e sociale”.

I numeri, del resto, parlano chiaro. Nel giro di dieci anni i minorenni denunciati o arrestati per porto abusivo d’armi sono passati da 690 nel 2014 a 1.946 nel 2024. Ma è l’intero quadro a destare allarme: le rapine sono più che raddoppiate, le lesioni personali sono cresciute in modo significativo, le risse sono più che duplicate e le minacce hanno registrato un incremento costante.

Ancora più inquietante è il dato sugli omicidi: da 102 a 193 procedimenti. E in alcuni territori, come Napoli, il fenomeno mostra picchi drammatici, con decine di minorenni coinvolti già nei primi mesi dell’anno.

Ma fermarsi alle cifre sarebbe un errore. Perché dietro quei numeri si nasconde qualcosa di più profondo.

“Non descrivono fino in fondo ciò che accade nelle vite di questi ragazzi, sempre più spesso armati fuori e disarmati dentro”, osserva Pesavento.

È forse questa l’immagine più potente: adolescenti che portano un coltello non come gesto eccezionale, ma come abitudine quotidiana. La violenza, in molti casi, non è più percepita come trasgressione, ma come linguaggio, come difesa, come strumento di affermazione.

Una mutazione culturale che trova terreno fertile anche nei social network, dove aggressioni e risse diventano contenuti da condividere, strumenti per ottenere visibilità e consenso.

“La violenza diventa spettacolo, linguaggio e appartenenza”, sottolinea ancora il presidente del Coordinamento.

Eppure, paradossalmente, l’Italia resta tra i Paesi europei con il minor numero di reati minorili in proporzione alla popolazione. Un dato che potrebbe rassicurare, ma che in realtà impone una lettura più lucida.

“Il problema non è solo quantitativo, è qualitativo: preoccupano l’intensità, la brutalità e la crescente incapacità di questi giovani di comprendere il valore delle proprie azioni”.

È qui che emerge con forza il nodo centrale: una frattura educativa. La violenza minorile non nasce nel vuoto, ma si sviluppa in un contesto dove l’autorità adulta appare sempre più fragile, la famiglia spesso disorientata e la scuola lasciata sola a gestire situazioni complesse.

Nel 2024 sono stati 14.220 i minori e giovani adulti segnalati agli Uffici di servizio sociale per i minorenni. Un numero che torna a crescere dopo anni di calo e che segnala un disagio diffuso, destinato – secondo le proiezioni – ad aumentare.

Di fronte a questa deriva, il Coordinamento indica una direzione chiara: la scuola.

“Rappresenta il primo e più importante presidio democratico capace di arginare la violenza giovanile”.

Ma investire nella scuola significa molto più che aumentare risorse. Significa restituire centralità all’educazione alla legalità e ai diritti umani, trasformandola in pratica quotidiana. Non basta trasmettere regole: serve costruire consapevolezza, senso del limite, capacità di gestire il conflitto.

Perché, come avverte Pesavento, la risposta non può essere solo repressiva:

“Pensare di affrontare questa situazione esclusivamente con strumenti repressivi significa non cogliere la natura del problema”.

La violenza che esplode nelle cronache è spesso il sintomo visibile di una fragilità più profonda, di una solitudine che non ha trovato ascolto.

E allora la domanda finale, quella più scomoda, riguarda tutti. Non solo i ragazzi, ma il mondo adulto. Che società stiamo costruendo? Quali modelli stiamo offrendo?

Se un adolescente sente il bisogno di armarsi per sentirsi meno vulnerabile, significa che qualcosa si è incrinato nel patto educativo e sociale. Ricostruirlo non sarà semplice. Ma ignorarlo, oggi, è semplicemente impossibile.