 / Camminar pensando

Camminar pensando | 05 aprile 2026, 08:00

Buona Pasqua!

Lo scrittore e camminatore vegano Mauro Carlesso, da tempo apprezzato per i suoi itinerari capaci di unire natura, lentezza e consapevolezza, questa volta mette da parte le mappe per regalarci una riflessione poetica. Un testo delicato e profondo, che richiama il senso autentico della rinascita e invita a riscoprire il legame con la natura e con il tempo. Una poesia che diventa augurio: semplice, essenziale, ma carica di significato per celebrare la Pasqua con uno sguardo nuovo

Foto Mauro Carlesso

Foto Mauro Carlesso

BUONA PASQUA

In giardino. 
Un fiore ed un insetto. 
L'uno e l'altro manifestano l'ambiente, la natura, la vita. 
Quell'ambiente e quella natura nella quale siamo immersi. 
Quella vita che si perpetra da secoli nei secoli. 
Quell’ambiente, quella natura e quella vita che si rinnova quotidianamente 
nonostante, alle volte, il nostro torpore o la nostra frenesia 
ci precludano l’ascolto della rinascita che avviene comunque ogni giorno, ogni istante. 
E allora che oggi sia una giornata di rinascita verso nuovi e luminosi orizzonti. 
Scevri dal torpore. 
Liberi dalla frenesia. 
Che oggi sia una buona Pasqua.

Mauro Carlesso Scrittore e camminatore vegano

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore