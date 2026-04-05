BUONA PASQUA
In giardino.
Un fiore ed un insetto.
L'uno e l'altro manifestano l'ambiente, la natura, la vita.
Quell'ambiente e quella natura nella quale siamo immersi.
Quella vita che si perpetra da secoli nei secoli.
Quell’ambiente, quella natura e quella vita che si rinnova quotidianamente
nonostante, alle volte, il nostro torpore o la nostra frenesia
ci precludano l’ascolto della rinascita che avviene comunque ogni giorno, ogni istante.
E allora che oggi sia una giornata di rinascita verso nuovi e luminosi orizzonti.
Scevri dal torpore.
Liberi dalla frenesia.
Che oggi sia una buona Pasqua.