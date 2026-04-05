BUONA PASQUA

In giardino.

Un fiore ed un insetto.

L'uno e l'altro manifestano l'ambiente, la natura, la vita.

Quell'ambiente e quella natura nella quale siamo immersi.

Quella vita che si perpetra da secoli nei secoli.

Quell’ambiente, quella natura e quella vita che si rinnova quotidianamente

nonostante, alle volte, il nostro torpore o la nostra frenesia

ci precludano l’ascolto della rinascita che avviene comunque ogni giorno, ogni istante.

E allora che oggi sia una giornata di rinascita verso nuovi e luminosi orizzonti.

Scevri dal torpore.

Liberi dalla frenesia.

Che oggi sia una buona Pasqua.