Incendio a Costey, nel comune di Lillianes, intervento concluso e avviata la bonifica dell’area

Si è concluso in serata l’intervento per l’incendio sviluppatosi nel pomeriggio nella zona di Costey, nel comune di Lillianes. Le operazioni di spegnimento, che hanno visto impegnati per diverse ore uomini e mezzi sul posto, hanno consentito di circoscrivere e domare le fiamme senza che venissero coinvolte abitazioni.

Sul luogo dell’incendio hanno operato il Nucleo Antincendio Boschivo (NAIB) del Corpo forestale della Valle d’Aosta, i Vigili del fuoco professionisti e volontari, con il supporto di un elicottero in configurazione antincendio, rivelatosi determinante nelle fasi più critiche dell’intervento.

Con lo spegnimento ormai completato, sono stati avviati gli interventi di bonifica dell’area, necessari per mettere in sicurezza il perimetro ed evitare possibili riprese del fuoco. Le squadre restano comunque operative per monitorare la situazione nelle prossime ore.

L’episodio si chiude dunque senza danni a persone o edifici, ma riaccende l’attenzione sul rischio incendi boschivi, particolarmente elevato in questo periodo, e sull’importanza della tempestività degli interventi.