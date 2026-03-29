Prezzi su, prezzi giù (ma piano): il mistero dei carburanti che non scendono mai davvero

C’è una scena che si ripete uguale, da Aosta al resto dell'italia e viceversa , passando per ogni valle e tangenziale: l’auto ferma al distributore, lo sguardo sul display, e quella sensazione familiare di fastidio quando il totale sale più in fretta del previsto.

“Ancora aumentato?”.

È una domanda che ormai non cerca nemmeno risposta.

Perché la verità è che i prezzi dei carburanti li osserviamo tutti, ma li capiamo in pochi. E soprattutto: li subiamo.

Succede così. Basta una tensione internazionale, una notizia sul petrolio, un movimento dei mercati. Il giorno dopo – a volte poche ore dopo – i cartelli dei distributori cambiano. Qualche centesimo in più. A volte parecchi. E il pieno pesa subito.

Fin qui, tutto chiaro. Il problema nasce quando il petrolio fa il percorso inverso. Scende. Cala. Si stabilizza. E noi restiamo lì, davanti allo stesso distributore, a chiederci quando toccherà anche a noi vedere il ribasso. La risposta, nella maggior parte dei casi, è: con calma. Molta calma.

Gli economisti hanno anche un nome elegante per questo fenomeno: “effetto razzo e piuma”. I prezzi salgono come un razzo, ma scendono come una piuma. Tradotto in linguaggio da strada: quando c’è da aumentare si corre, quando c’è da diminuire si passeggia. Chi lavora nel settore una spiegazione ce l’ha sempre pronta. Le scorte, dicono. Il carburante venduto oggi è stato comprato giorni fa, a un prezzo diverso. E quindi serve tempo.

Spiegazione plausibile. Fino a un certo punto. Perché allora, quando il petrolio aumenta, nessuno aspetta di esaurire le scorte comprate a meno? Lì l’adeguamento è immediato, quasi chirurgico. Ed è in questo doppio ritmo che nasce il sospetto – più che legittimo – che qualcosa non torni. Poi c’è lo Stato. Presenza silenziosa ma costante in ogni litro che mettiamo nel serbatoio.

Una parte consistente del prezzo è fatta di accise e IVA. Tradotto: tasse. E qui il meccanismo è quasi automatico. Se il prezzo sale, cresce anche l’incasso fiscale. Se scende, lo Stato incassa meno. Ma non si vede tutta questa fretta di intervenire per alleggerire il conto dei cittadini.

Anzi, negli ultimi anni le promesse di taglio delle accise sono rimbalzate tra un governo e l’altro con la stessa leggerezza di uno slogan elettorale. Poi, una volta spenti i riflettori, tutto resta com’era. Nel frattempo, il mercato fa il suo gioco. Ufficialmente libero, nei fatti piuttosto allineato. I prezzi si muovono insieme, con variazioni minime tra un distributore e l’altro. E il margine, quando si può, si tiene.

Non serve immaginare grandi complotti. Basta osservare una cosa semplice: quando c’è spazio per guadagnare di più, quello spazio viene occupato. E il consumatore? Si adatta. Sempre. Perché l’auto non è un lusso, è una necessità. Per lavorare, per muoversi, per vivere. E quindi si paga. Magari borbottando, magari cercando il distributore più conveniente, magari scaricando un’app. Ma alla fine si paga.

E così, giorno dopo giorno, ci abituiamo. Anche ai prezzi alti. Tanto che quando arriva un piccolo ribasso – due, tre centesimi – quasi sembra una buona notizia. Anche se, a conti fatti, siamo ancora ben lontani da livelli più sostenibili.

La sensazione, quella sì, resta sempre la stessa. Che lungo la filiera – dal barile al distributore – qualcuno riesca sempre a proteggersi meglio degli altri. E mentre noi guardiamo il contatore scorrere, c’è chi, senza troppa fretta, continua a fare il pieno. Non di carburante, ma di margini.