Il sapore amaro della sconfitta

C’è un dato politico che non si può aggirare: il referendum ha parlato chiaro. E lo ha fatto anche – e forse soprattutto – in territori come la Valle d’Aosta, dove il voto assume sempre una valenza che va oltre il semplice sì o no. Qui il risultato non è solo numerico, è politico, culturale, identitario. Ed è un segnale netto: il “No” ha vinto e lo ha fatto con una forza che suona come una bocciatura senza appello per l’azione del Governo guidato da Giorgia Meloni.

È una sconfitta che lascia il segno. E che, inevitabilmente, produrrà conseguenze.

Perché ora la domanda è una sola: cosa farà Meloni davanti a questo schiaffo politico? Far finta di nulla non sarà possibile. Il rischio è che il malcontento si trasformi in valanga. E allora l’ipotesi più concreta è quella di un repulisti interno. Un’operazione chirurgica – o disperata – per salvare il salvabile.

Sul banco degli imputati ci sono nomi pesanti. A partire da Andrea Delmastro Delle Vedove e Daniela Santanchè, figure già logorate da vicende giudiziarie e politiche che ne hanno minato credibilità e autorevolezza. Tenerli ancora lì significherebbe sfidare apertamente l’opinione pubblica.

Ma non basta.

Perché accanto agli indagati e ai condannati, c’è un altro problema, forse ancora più grave: l’inadeguatezza. Un Governo che, al di là degli slogan, ha mostrato limiti evidenti, incapacità gestionali e una distanza crescente dalla realtà del Paese.

E tra tutti, uno sembra avere già la valigia pronta: Carlo Nordio. Il ministro più sconfitto. Quello che più di altri paga il prezzo di promesse altisonanti trasformatesi in un nulla di fatto. Riforme annunciate e mai decollate, giustizia più efficiente rimasta sulla carta, una linea politica oscillante e spesso incomprensibile.

Il problema, però, è sistemico.

Dove sono finite le promesse? Quelle sulla sicurezza, sull’immigrazione, sul rilancio dei servizi pubblici?

I centri per migranti in Albania, sbandierati come soluzione innovativa, si stanno rivelando per quello che sono: un’operazione opaca, costosa e piena di incognite. Più propaganda che politica.

E nel frattempo, in Italia, si taglia.

Sanità sotto pressione, risorse insufficienti, cittadini sempre più lasciati soli. Un sistema che arranca mentre il Governo guarda altrove. Altro che rilancio: qui si parla di sopravvivenza.

Poi c’è il capitolo tasse. Perché mentre si promettevano alleggerimenti fiscali, la realtà racconta un’altra storia: accise che aumentano, costo della vita che cresce, famiglie sempre più in difficoltà. Il tutto condito da una narrazione trionfalistica che stride con la quotidianità degli italiani.

È qui che il referendum diventa politico.

Il “No” non è solo una scelta su un quesito. È un giudizio. È un messaggio diretto: così non va. È la risposta di un Paese che non si riconosce più in chi lo governa.

E in Valle d’Aosta questo messaggio risuona ancora più forte. Perché qui la sensibilità politica è diversa, più attenta, più esigente. E quando arriva una bocciatura, raramente è superficiale.

La vittoria del “No” è, in questo senso, una vittoria di consapevolezza. Di chi non si è fatto trascinare dalla propaganda. Di chi ha guardato ai fatti, non alle parole.

Ora la palla torna a Roma.

Meloni dovrà decidere se cambiare davvero o limitarsi a un maquillage politico. Ma il tempo delle finzioni sembra finito. E il sapore di questa sconfitta – amaro, inevitabile – rischia di restare a lungo.