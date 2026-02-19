 / VIABILITÀ E MOBILITÀ

Ferrovia, stop ai treni tra Chivasso e Ivrea dal 23 febbraio: arrivano i bus diretti Aosta-Torino

Lavori di riqualificazione a Strambino e Montanaro fino al 26 aprile. Trenitalia attiva 14 corse straordinarie su gomma per limitare i disagi.

Nuovi disagi in vista per chi viaggia sulla linea ferroviaria Aosta-Ivrea-Torino. Trenitalia ha comunicato che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione nelle stazioni di Strambino e Montanaro, la circolazione dei treni sarà interrotta nella tratta Chivasso-Ivrea dal 23 febbraio al 26 aprile 2026

Per sopperire al blocco ferroviario, il Regionale di Trenitalia ha riprogrammato l’intera offerta delle linee Torino Porta Nuova-Ivrea, Novara-Ivrea e Chivasso, prevedendo un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Chivasso e Ivrea.

La novità: 14 bus diretti Aosta-Torino 

La vera novità, concordata da Regionale Trenitalia con la Regione Valle d’Aosta, riguarda l'attivazione straordinaria di 14 corse bus dirette tra le stazioni di Torino Porta Susa e Aosta

Questi collegamenti "no-stop" via autostrada saranno attivi nelle fasce orarie di punta del mattino e del pomeriggio, permettendo ai pendolari valdostani di evitare i numerosi trasbordi nelle stazioni intermedie. 

Limitazioni per bici e animali

Trenitalia ricorda che a bordo dei bus sostitutivi:

  • Non è ammesso il trasporto di biciclette.
  • Non sono ammessi animali di grossa taglia (fatta eccezione per i cani da assistenza). 

Gli orari dettagliati delle corse bus sono consultabili sul sito ufficiale di Trenitalia e sui canali digitali della società.


 

