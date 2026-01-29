Fiera di Sant’Orso, potenziato il servizio bus Aosta-Ivrea: 36 corse aggiuntive via autostrada

In vista dell'imminente Fiera di Sant’Orso, atteso appuntamento che richiama migliaia di visitatori nel capoluogo valdostano, la Regione e Regionale Valle d’Aosta di Trenitalia (Gruppo FS) hanno messo a punto un piano per facilitare gli spostamenti, in particolare sulla direttrice da e per il Canavese.

Saranno ben 36 le corse bus aggiuntive previste tra Aosta e Ivrea nelle giornate di giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, pensate per decongestionare il traffico e incentivare l'uso del trasporto pubblico.

Il piano del potenziamento

Il servizio integrativo, frutto dell'accordo con l'Assessore ai trasporti Luigi Bertschy, si concentrerà sulle fasce orarie di maggiore affluenza e seguirà esclusivamente il percorso autostradale, senza fermate intermedie per garantire maggiore rapidità.

Nel dettaglio:

Mattina (dalle 8:00 alle 14:00): Saranno aggiunte 17 corse bus da Ivrea ad Aosta per l'arrivo dei visitatori.

Saranno aggiunte per l'arrivo dei visitatori. Pomeriggio (dalle 15:00 alle 19:00): Saranno disponibili 19 autobus in più da Aosta a Ivrea per il rientro.

Info utili e limitazioni

L’azienda ricorda che il servizio mira a supportare un turismo sostenibile. È importante sapere che:

Sui bus non è ammesso il trasporto bici .

. Non sono ammessi animali di grossa taglia , eccezion fatta per i cani da assistenza.

, eccezion fatta per i cani da assistenza. Gli orari indicati sono suscettibili di variazioni in base alle condizioni del traffico stradale.

I biglietti sono già disponibili e acquistabili attraverso i canali ufficiali di Trenitalia e delle biglietterie.