MONTAGNA VDA: SCIALPINISMO – PLAN DU JUC

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.
Oggi andiamo a Fontainemore.
SCIALPINISMO – PLAN DU JUC
Una bella gita scialpinistica poco impegnativa, che si sviluppa in ambienti particolarmente adatti allo sci alpinismo.
Il percorso attraversa boschi di larice molto radi e ampie radure. L’esposizione a nord-ovest e la copertura del bosco offrono spesso una neve di ottima qualità.
Essendo un’escursione molto conosciuta, normalmente si trova il tracciato di salita già battuto.
La prima parte della discesa, in alternativa al percorso di salita, può essere effettuata lungo la bella radura del Crest, un pendio molto adatto allo sci. Questa variante richiede una breve risalita a scaletta di circa cinque minuti.
Ideale in pieno inverno, dopo una bella nevicata, quando l’ambiente diventa magico con gli alberi carichi di neve.
Sul sito www.gulliver.it si trovano talvolta aggiornamenti sulle condizioni della neve.
Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/plan-du-juc/