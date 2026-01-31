Incidente stradale e pedonale nella notte ad Aosta: due interventi del 118 in poche ore

Notte movimentata ad Aosta per il personale del 118, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine. Alle ore 03:30, in Corso Ivrea, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto in uno scontro frontale. Il conducente dell’auto 1, un uomo di 41 anni residente in Emilia Romagna, ha riportato contusioni non gravi ed è stato trasportato in Pronto Soccorso, dove ha rifiutato il ricovero. La conducente dell’auto 2, una giovane donna di 20 anni, ha invece riportato un politrauma ed è stata ricoverata in Rianimazione con una prognosi di 45 giorni.

Solo poche ore prima, poco prima della mezzanotte, il 118 era intervenuto in Piazza Manzetti per un altro incidente, questa volta a coinvolgere due pedoni. Si tratta di un uomo di 64 anni e una donna di 53, entrambi trasportati in Pronto Soccorso per contusioni e traumi lievi, con prognosi di circa un mese.

Le due operazioni hanno richiesto il coordinamento tra 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, garantendo la sicurezza dei luoghi e la gestione dei feriti. Non sono ancora note le cause dei due eventi, su cui sono in corso gli accertamenti.