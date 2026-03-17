Incidente ad Aosta per Marco Giallini durante le riprese di Rocco Schiavone

Momenti di apprensione ad Aosta per Marco Giallini, impegnato in questi giorni sul set della settima stagione della Rocco Schiavone. L’attore è stato infatti vittima di un incidente domestico che gli ha causato una frattura a una gamba.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nelle vicinanze del suo alloggio nel capoluogo valdostano: Giallini sarebbe inciampato mentre camminava, cadendo violentemente a terra. Immediatamente soccorso, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale regionale Umberto Parini, dove i medici hanno prestato le prime cure.

In seguito agli accertamenti, l’attore è stato sottoposto a un intervento chirurgico per trattare la frattura riportata nell’impatto. L’operazione, eseguita dall’équipe dell’ospedale aostano, si è resa necessaria per stabilizzare la lesione e avviare il percorso di recupero.

Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non destano particolare preoccupazione, ma richiederanno comunque un periodo di convalescenza. Un imprevisto che inevitabilmente avrà ripercussioni sull’organizzazione delle riprese della serie, attualmente in corso ad Aosta.

La produzione di Rocco Schiavone sta infatti valutando in queste ore come riorganizzare il lavoro sul set, in attesa che il protagonista possa tornare pienamente operativo. Nel frattempo, dalla città e dal mondo dello spettacolo arrivano numerosi messaggi di auguri per una pronta guarigione all’attore romano.