Acqua sempre più cara: ad Aosta bolletta su del 15%, ma un terzo va perso nei tubi

Paghi di più, ma non tutto arriva davvero a destinazione. È questa, in sintesi brutale, la fotografia che emerge dal XXI Rapporto sul servizio idrico integrato dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, diffuso alla vigilia della Giornata mondiale dell’acqua.

Ad Aosta, nel 2025, una famiglia tipo spende in media 313 euro all’anno per l’acqua, ipotizzando un consumo di 182 metri cubi. Il dato colpisce soprattutto per la dinamica: +14,8% rispetto al 2024, un aumento quasi triplo rispetto alla media nazionale, che si ferma al +5,4%.

Eppure, guardando il confronto con il resto del Paese, la Valle d’Aosta resta tra le realtà meno care: la spesa media italiana raggiunge infatti i 528 euro annui. In altre parole, si paga meno rispetto ad altrove, ma si corre più velocemente verso l’alto. Un segnale che qualcosa, nel sistema tariffario o nella gestione, si sta muovendo – e non necessariamente nella direzione più favorevole ai cittadini.

Il confronto regionale racconta un’Italia a più velocità. Il Molise si conferma l’area più economica con 274 euro, ma è anche quella che registra l’impennata maggiore (+17,5%). All’opposto, la Toscana resta la più cara con 770 euro annui, pur con aumenti più contenuti.

Se si scende al livello dei capoluoghi, le differenze diventano ancora più marcate: Frosinone guida la classifica con una bolletta media da 973 euro, mentre Milano si conferma sorprendentemente la più economica con 203 euro. Gli aumenti più pesanti si registrano invece al Sud, in città come Reggio Calabria e Crotone, entrambe sopra il +19%.

Ma il dato che più interroga – e che, diciamolo, fa storcere il naso – è quello sulla dispersione idrica. In Italia si perde il 42,4% dell’acqua immessa nella rete, secondo Istat. Ad Aosta va “meglio”, ma solo relativamente: il 35,5% dell’acqua si disperde comunque lungo le tubature.

Tradotto: più di un litro su tre non arriva ai rubinetti.

E qui il paradosso diventa evidente;da una parte aumentano le bollette, dall’altra resta una rete che continua a perdere quantità enormi di risorsa. È il classico corto circuito delle infrastrutture italiane: si chiede di più ai cittadini, ma gli investimenti per ridurre gli sprechi non sembrano ancora incidere abbastanza.

Il rapporto evidenzia anche un elemento spesso trascurato: il peso dei consumi. Riducendo l’utilizzo a 150 metri cubi annui, la spesa media nazionale scenderebbe a 415 euro, con un risparmio di oltre 100 euro. A questo si aggiunge il bonus sociale idrico, che garantisce mediamente 115 euro annui alle famiglie in difficoltà.

Strumenti utili, certo, ma che non risolvono il nodo centrale: la sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

Perché il vero tema, al di là delle classifiche e delle percentuali, è politico ed economico insieme. L’acqua resta un bene essenziale, ma la sua gestione è sempre più costosa. E se la rete continua a perdere, il rischio è che a pagare – ancora una volta – siano sempre gli stessi.