Welfare Italia Index 2025: la Valle d’Aosta tra le eccellenze del sistema sociale italiano

La nostra Petite Patrie si conferma una delle realtà più solide del panorama nazionale in tema di welfare. Secondo il Welfare Italia Index 2025, la regione si colloca al 4° posto in Italia con un punteggio complessivo di 76,5, entrando di diritto nel gruppo di testa delle Regioni più performanti per capacità di risposta ai bisogni sociali.
Un risultato che, al di là della classifica, racconta qualcosa di più profondo: la tenuta di un modello territoriale che, grazie anche alla sua autonomia, riesce a garantire livelli di investimento e servizi superiori alla media nazionale.
Un welfare che investe: la forza della spesa pubblica
Il dato più significativo riguarda la capacità di investimento. La Valle d’Aosta ottiene un punteggio di 83,6 negli indicatori di spesa, piazzandosi al 3° posto in Italia. Numeri che certificano un impegno economico concreto e costante.
Nel dettaglio:
2° posto per spesa sanitaria pubblica pro capite con 2.585 euro (contro i 2.294 euro della media italiana)
3° posto per spesa sanitaria privata con 765 euro (media nazionale 615 euro)
2° posto per spesa in protezione sociale sul PIL con 1,5% (Italia 0,89%)
Particolarmente significativo il dato sugli asili nido, spesso cartina di tornasole della qualità delle politiche familiari: la Valle d’Aosta è 2ª con una spesa media per bambino di 11.988 euro, ben sopra la media nazionale di 7.850 euro.
Qui, Piero, si vede tutta la differenza di un sistema che investe davvero sulla natalità e sulla conciliazione lavoro-famiglia, non solo a parole.
Le ombre: previdenza e contributi
Accanto ai punti di forza emergono però alcune criticità, soprattutto sul fronte previdenziale:
20° posto per contributo medio alla previdenza integrativa (5,5% contro 7,7% nazionale)
19° posto per contributi sociali sul PIL (10,9% contro 13,8%)
Segnali che indicano una minore diffusione degli strumenti integrativi e una base contributiva più fragile, probabilmente legata alla struttura economica regionale.
Indicatori strutturali: buoni risultati, ma non da podio
Sul piano degli indicatori strutturali, la Valle d’Aosta si posiziona all’8° posto con un punteggio di 75,4. Un risultato positivo, ma meno brillante rispetto alla capacità di spesa.
Tra i dati più interessanti:
2° posto per part-time femminile involontario con 10,3% (Italia 13,7%)
3° posto per copertura degli asili nido con 38,1 posti ogni 100 bambini (media 27,9)
Meno convincente invece il dato sulla sanità in termini di efficienza:
13° posto per efficacia e appropriatezza con punteggio 4,9 (media 5,8)
Un elemento che riporta al centro un tema ben noto anche nel dibattito valdostano: non basta spendere di più, bisogna anche spendere meglio.
Una regione che invecchia (bene)
Sul fronte demografico e previdenziale:
11° posto per pensioni di vecchiaia con 18,7 ogni 100 abitanti (Italia 16,1)
Un dato che conferma l’invecchiamento della popolazione, ma anche una certa stabilità del sistema pensionistico locale.
Il valore politico del modello valdostano
Nel complesso, il Welfare Italia Index restituisce l’immagine di una Valle d’Aosta solida, capace di investire e di garantire servizi sopra la media. Ma soprattutto evidenzia un aspetto politico non banale: l’autonomia, quando è utilizzata bene, produce risultati concreti.
Il 4° posto nazionale non è solo una medaglia statistica. È la dimostrazione che un territorio piccolo può costruire un sistema di welfare efficace, capace di reggere le sfide sociali contemporanee.
Certo, restano margini di miglioramento — soprattutto sull’efficienza sanitaria e sulla previdenza integrativa — ma la direzione è chiara.
E, in un’Italia che spesso arranca su questi temi, non è poco.