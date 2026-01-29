Minacce a Saint-Christophe: fermato con otto coltelli e una roncola in auto, denunciato un 52enne

Girava in auto con un vero e proprio arsenale composto da otto coltelli di varie dimensioni e una roncola. Un uomo di 52 anni è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Compagnia di Aosta per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento dei militari dell’Arma è scattato nel tardo pomeriggio di martedì 27 gennaio, in seguito alla chiamata di un cittadino che riferiva di essere stato pesantemente minacciato dall’uomo. I Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno intercettato il 52enne a bordo della sua vettura.

La successiva perquisizione del veicolo ha fatto emergere il possesso ingiustificato delle armi bianche, nascoste nell'abitacolo. Non essendo riuscito a fornire una valida motivazione per il trasporto di tale materiale, l'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria, mentre i coltelli e la roncola sono stati posti sotto sequestro.



