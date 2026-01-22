Gruppo Giovani Albergatori ADAVA, Pietro Imbimbo Roullet è il nuovo Presidente.

Si apre una nuova fase per il Gruppo Giovani Albergatori di ADAVA, che ha ufficializzato il cambio al vertice nel corso dell’incontro tenutosi giovedì 22 gennaio, alle ore 11, ad Aosta presso la Cantina Taema.

Nel corso dell’appuntamento, occasione di confronto aperta a tutti i giovani albergatori interessati alle attività del Gruppo, è stata formalizzata la nomina di Pietro Imbimbo Roullet, dell’Hotel Bellevue di Cogne e nipote dell’indimenticato Piero Roullet, alla presidenza del Gruppo Jeunes Hôteliers Valdôtaine. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, Jennyfer Lale Murix, dell’Hotel Notre Maison di Saint-Pierre.

I nuovi incarichi raccolgono il testimone di Giorgia Vigna Lasina e Sharon Saudin, che hanno guidato il Gruppo negli ultimi anni con responsabilità, competenza e continuità, contribuendo in modo significativo alla sua crescita e al rafforzamento del dialogo con i livelli nazionali di rappresentanza.

Il cambio al vertice avviene nel segno della continuità, ma con uno sguardo attento alle nuove sfide che attendono il comparto turistico-ricettivo. Il nuovo direttivo sarà chiamato a proseguire e sviluppare il percorso avviato, puntando su crescita, formazione, confronto e relazioni come leve strategiche per accompagnare i giovani imprenditori in una fase di profonda trasformazione del settore alberghiero. Una crescita intesa come processo consapevole, fondato sull’analisi dell’evoluzione delle imprese, dei modelli organizzativi e gestionali e delle competenze che si renderanno decisive nei prossimi anni.

«Raccogliamo un’eredità importante e sentiamo forte la responsabilità di proseguire nel solco tracciato da chi ci ha preceduto», dichiara Pietro Imbimbo Roullet. «Tra i primi obiettivi che ci siamo posti vi è l’avvio di una serie di iniziative itineranti nelle diverse località della Valle d’Aosta, con l’intento di presentare l’attività del rinnovato Gruppo Jeunes Hôteliers agli associati delle valli laterali e di rafforzare il legame con il territorio. Allo stesso tempo, vogliamo creare occasioni concrete per permettere ai giovani albergatori di conoscere da vicino gli alberghi e le strutture ricettive degli altri colleghi, condividendo esperienze, modelli organizzativi e visioni. Il confronto rimane, oggi più che mai, il miglior strumento per la crescita personale e professionale. Riteniamo infine fondamentale continuare a coltivare e, anzi, rilanciare in modo ancora più strutturato i rapporti con il Comitato Nazionale Giovani Albergatori (CNGA) di Federalberghi, poiché il dialogo e la condivisione di esperienze con i colleghi delle altre regioni rappresentano un’opportunità imprescindibile di crescita, di scambio di buone pratiche e di visione strategica, capace di arricchire il lavoro del nostro Gruppo e di rafforzarne il ruolo all’interno dell’Associazione».

Sulla stessa linea la vicepresidente Jennyfer Lale Murix, che sottolinea il valore della partecipazione e il significato personale di questo incarico: «Questo ruolo rappresenta per me un grande motivo di orgoglio, anche perché mio padre, Jonny Lale Murix, ha già ricoperto in passato l’incarico di Presidente del Gruppo Giovani. È un’eredità che sento fortemente e che si traduce in un profondo senso di responsabilità. Il Gruppo Giovani deve continuare a essere uno spazio aperto, inclusivo e concreto, capace di coinvolgere anche chi finora non ha partecipato attivamente, alternando momenti seri e di approfondimento a momenti più spensierati e ludici. Favorire il dialogo e lo scambio tra giovani imprenditori significa costruire relazioni di fiducia e creare una rete solida, in grado di supportare ciascuno di noi nel proprio percorso professionale e associativo, pur nella consapevolezza delle complessità e delle limitazioni di tempo che caratterizzano il nostro lavoro».

A salutare il nuovo direttivo è anche il Presidente del Comitato Nazionale dei Giovani Albergatori (CNGA) di Federalberghi, Fabio Raimondo: «Conservo un ricordo straordinario del team building dei Giovani Albergatori valdostani a Pollenzo, al quale ho avuto il piacere di partecipare. È stata un’iniziativa di grande valore umano e professionale. Desidero ringraziare sinceramente Giorgia Vigna Lasina e la sua squadra per il contributo profuso a livello nazionale e per le numerose iniziative portate avanti, che hanno contribuito in modo concreto alla crescita professionale di tutto il Comitato Giovani. Alla nuova squadra rivolgo un caloroso benvenuto, dando fin d’ora appuntamento al prossimo meeting nazionale dei Giovani Albergatori, in programma a Como dal 4 al 6 febbraio».

Sull’importanza del ruolo del Gruppo Giovani interviene anche il Presidente di ADAVA, Luigi Fosson: «Le attività del Gruppo Giovani rappresentano una vera e propria fucina di idee, competenze e relazioni. È in questo contesto che si formano i futuri imprenditori del settore turistico-ricettivo, ma anche i dirigenti dell’Associazione di domani. Investire sui giovani significa investire sulla solidità e sulla continuità del nostro sistema associativo e dell’ospitalità valdostana. Per questo ADAVA guarda con grande attenzione e fiducia al lavoro del Gruppo Giovani, riconoscendone il valore strategico».

Nel salutare il nuovo corso, il Gruppo Jeunes Hôteliers ADAVA rinnova il ringraziamento a Giorgia Vigna Lasina e Sharon Saudin per l’impegno profuso e per il contributo fornito alla crescita del Gruppo, sia sul piano personale e professionale dei partecipanti sia attraverso la realizzazione di progetti e momenti di confronto di grande valore per l’intera categoria.

Con la nomina di Pietro Imbimbo Roullet e Jennyfer Lale Murix, il Gruppo Giovani Albergatori ADAVA conferma la volontà di investire sulle nuove generazioni, nella consapevolezza che il ricambio generazionale e la preparazione di una classe dirigente competente, motivata e responsabile rappresentano un fattore strategico per il futuro dell’ospitalità in Valle d’Aosta.