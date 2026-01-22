Cogne Acciai Speciali : emploi, acier et tempêtes internationales

Ce jeudi 22 janvier 2026, la quatrième Commission du Conseil régional, élargie à tous les conseillers et accompagnée de l’Assessore au développement économique Luigi Bertschy, a effectué un déplacement au cœur de l’entreprise Cogne Acciai Speciali à Aoste. Objectif : comprendre de près les défis auxquels fait face l’un des piliers industriels de la région.

« La visite d’aujourd’hui a été un moment essentiel pour écouter et approfondir nos connaissances sur une entreprise qui ne se limite pas à produire de l’acier — explique Josette Borre (UV), Présidente de la Commission. Cogne emploie plus de 1 200 travailleuses et travailleurs et constitue un véritable moteur social et économique pour l’ensemble du territoire. »

Les discussions avec la direction de l’entreprise ont rapidement mis en lumière l’ampleur des enjeux internationaux. « Nous sommes confrontés à un contexte global incertain — poursuit Borre. Les tensions géopolitiques, les droits de douane imposés par Trump et les transformations rapides des marchés obligent notre industrie à se réinventer. L’Union européenne doit intervenir pour protéger le système productif européen et garantir un avenir compétitif à des secteurs stratégiques comme la sidérurgie. »

Entre chiffres et réalités humaines, le message des conseillers est clair : soutenir Cogne Acciai Speciali ne relève pas seulement de l’économie, mais d’une responsabilité sociale. La visite a ainsi confirmé l’importance de maintenir un dialogue constant entre le Conseil régional et les acteurs industriels locaux, pour sécuriser l’emploi et préparer l’entreprise aux défis de demain.