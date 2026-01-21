Abusivisme, décence et absence de contrôles

Ieri Ore 14, la trasmissione di Rai 2 condotta da Milo Infante, ha mostrato immagini surreali: sulla metropolitana di Milano un uomo taglia i capelli a un altro passeggero, più volte, con i ciuffi che cadono a terra e restano lì. Una scena che colpisce, fa discutere, indigna qualcuno e fa alzare le spalle a molti altri. Eppure, a ben guardare, non c’è nulla di cui stupirsi davvero.

Perché se Milano fa notizia, Aosta vive la stessa deriva nel silenzio generale. Me lo scrive un lettore, con parole amare ma lucidissime, raccontando il giardinetto di via Trottechien, a fianco della riammodernata Casa dell’accoglienza: uno spazio che “giardinetto” lo è solo sulla carta, ridotto a toilette per cani, luogo di spaccio e – dettaglio non secondario – salone da parrucchiere abusivo a cielo aperto. Panchine trasformate in postazioni da coiffeur, una macchinetta a pile, forbici, pettine e appuntamenti fissati in pieno giorno. Capelli tagliati e buttati a terra. Tranquillamente.

Non è una questione di provenienza, né di colore della pelle. È una questione di regole che non esistono più, di controlli che nessuno esercita, di uno spazio pubblico che viene lasciato a chi lo occupa per primo. È abusivismo puro, tollerato. È assenza di decenza, normalizzata. È l’idea, sempre più diffusa, che “tanto va bene così”.

Aosta ha imboccato con decisione la via della decadenza culturale, ambientale e urbanistica. Una città sporca, disordinata, abbandonata, insudiciata, maleodorante. Una città lasciata a sé stessa, con segni di incuria ormai evidenti e quotidiani. Vittima non di una sfortuna improvvisa, ma di una gestione che ha smesso di presidiare il territorio.

Il centro storico, un tempo biglietto da visita, oggi alterna scorci dignitosi a angoli degradati, sporchi, trascurati. La stazione ferroviaria è da anni una terra di nessuno, più zona di passaggio che luogo di accoglienza. Le periferie non fanno più notizia perché il degrado è diventato la normalità. L’arredo urbano è sciupato, vandalizzato, rattoppato quando va bene. Il verde pubblico è spesso verde solo nel nome: erba alta, cestini stracolmi, panchine rotte, spazi che anziché invitare alla socialità respingono.

Aosta non è una città povera. È una città lasciata andare. Perché il degrado non è un accidente: è una scelta, o meglio una non-scelta. È la rinuncia a governare, a controllare, a dire dei no impopolari ma necessari. È l’idea che il quieto vivere valga più della qualità della vita.

Aosta oggi è più sciupata che vissuta, più sopportata che governata. E quando una città viene solo sopportata, smette lentamente di appartenere ai suoi abitanti.

Appello politico:

Sindaco, assessori, consiglieri: il tempo dei sorrisi diplomatici e delle inaugurazioni di facciata è finito. La città non aspetta più scuse o progetti vaghi. I giardini devono tornare luoghi vivibili, la stazione un luogo accogliente, il centro storico un biglietto da visita degno. Gli spazi pubblici non sono territorio libero per chi vuole improvvisarsi barbieri o spacciatori: sono beni comuni, patrimonio dei cittadini.

Aosta oggi:

· Una città senza regole non è più accogliente: è solo temporaneamente occupata.

· Il degrado non arriva all’improvviso: avanza ogni giorno, mentre chi dovrebbe fermarlo guarda altrove.

· Aosta non ha bisogno di slogan o capitali immaginarie, ma di una cosa semplice e rivoluzionaria: qualcuno che se ne prenda cura davvero.

Non è più tempo di delegare, di ignorare, di tollerare. Chi governa ha il dovere di governare davvero. Ogni giorno in cui si volta la testa, Aosta perde un pezzo della propria dignità. Non è più accettabile: o si agisce, subito, o il degrado diventa definitiva condanna per la nostra città.

Abusivismo, decenza e mancati controlli

Hier, Ore 14, l’émission de Rai 2 animée par Milo Infante a diffusé des images surréalistes : dans le métro de Milan, un homme coupe les cheveux d’un autre passager à plusieurs reprises, les mèches tombant au sol et y restant. Une scène qui choque, fait discuter, indigne certains et fait hausser les épaules à beaucoup d’autres. Pourtant, à bien y regarder, il n’y a vraiment rien d’étonnant.

Parce que si Milan fait la une, Aoste suit la même dérive dans le silence général. Un lecteur me l’écrit, avec des mots amers mais lucides, décrivant le petit jardin de la via Trottechien, à côté de la Maison d’accueil récemment rénovée : un espace qui n’est “jardin” que sur le papier, transformé en toilette pour chiens, lieu de trafic et – détail non négligeable – salon de coiffure abusif à ciel ouvert. Les bancs sont devenus des postes de coiffeur improvisés, avec un petit appareil à piles, ciseaux, peigne et rendez-vous fixés en plein jour. Cheveux coupés et jetés par terre. Sans gêne.

Ce n’est pas une question d’origine ni de couleur de peau. C’est une question de règles qui n’existent plus, de contrôles que personne n’exerce, d’un espace public laissé à celui qui l’occupe le premier. C’est de l’abus pur, toléré. C’est l’absence de décence, normalisée. C’est l’idée, de plus en plus répandue, que “ça va comme ça”.

Aoste a pris avec détermination le chemin de la décadence culturelle, environnementale et urbanistique. Une ville sale, désordonnée, abandonnée, insalubre, malodorante. Une ville laissée à elle-même, avec des signes d’incurie désormais évidents et quotidiens. Victime non pas d’une malchance soudaine, mais d’une gestion qui a cessé de surveiller le territoire.

Le centre historique, autrefois carte de visite, alterne aujourd’hui entre perspectives dignes et coins dégradés, sales, négligés. La gare est depuis des années une terre de personne, plus zone de passage que lieu d’accueil. Les périphéries ne font plus la une parce que la dégradation est devenue la norme. Le mobilier urbain est abîmé, vandalisé, rafistolé quand ça va. Les espaces verts ne sont souvent verts que de nom : herbes hautes, poubelles débordantes, bancs cassés, espaces qui, au lieu d’inviter à la sociabilité, repoussent.

Aoste n’est pas une ville pauvre. C’est une ville laissée aller. Parce que la dégradation n’est pas un accident : c’est un choix, ou plutôt une non-choix. C’est la renonciation à gouverner, à contrôler, à dire des “non” impopulaires mais nécessaires. C’est l’idée que le vivre-ensemble tranquille vaut plus que la qualité de vie.

Aoste aujourd’hui est plus gâchée que vécue, plus subie que gouvernée. Et lorsqu’une ville est seulement subie, elle cesse lentement d’appartenir à ses habitants.

Appel politique :

Maire, adjoints, conseillers : le temps des sourires diplomatiques et des inaugurations de façade est terminé. La ville n’attend plus d’excuses ou de projets vagues. Les jardins doivent redevenir des lieux vivables, la gare un lieu accueillant, le centre historique une véritable carte de visite. Les espaces publics ne sont pas un territoire libre pour ceux qui veulent se faire barbier ou trafiquant : ce sont des biens communs, patrimoine des citoyens.

Aoste aujourd’hui :

Une ville sans règles n’est plus accueillante : elle n’est qu’occupée temporairement.

La dégradation n’arrive pas soudainement : elle progresse chaque jour, tandis que ceux qui devraient l’arrêter regardent ailleurs.

Aoste n’a pas besoin de slogans ou de capitales imaginaires, mais d’une chose simple et révolutionnaire : quelqu’un qui s’en occupe vraiment.

Il n’est plus temps de déléguer, d’ignorer, de tolérer. Ceux qui gouvernent ont le devoir de gouverner réellement. Chaque jour où l’on détourne le regard, Aoste perd un morceau de sa dignité. Ce n’est plus acceptable : soit on agit, immédiatement, soit la dégradation devient la condamnation définitive de notre ville.