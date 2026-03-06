Ukraine oubliée

Mentre l’attenzione internazionale si sposta su nuovi focolai di crisi in Medio Oriente dopo i bombardamenti contro l’Iran attribuiti alla strategia di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, il conflitto in Ucraina sembra scivolare lentamente ai margini del dibattito pubblico. Un silenzio che rischia di favorire le mosse di Vladimir Putin, mentre l’Europa appare incerta e il governo italiano fatica a trovare una voce riconoscibile nella geopolitica continentale.

Ci sono guerre che riempiono i titoli dei giornali. E guerre che, lentamente, scivolano fuori dall’orizzonte mediatico. Non perché siano finite, ma perché altre crisi più rumorose occupano il centro della scena.

La guerra in Ucraina appartiene ormai a questa seconda categoria.

Da quando la tensione internazionale si è riaccesa in Medio Oriente, con i bombardamenti sull’Iran legati alle mosse geopolitiche di Donald Trump e del governo guidato da Benjamin Netanyahu, il dramma ucraino sembra essere scivolato in secondo piano. I riflettori si sono spostati altrove. Le prime pagine pure.

Eppure, sul fronte orientale dell’Europa, la guerra non si è fermata un solo giorno.

Continuano i bombardamenti, continuano i morti, continuano le città devastate. Continuano soprattutto i sacrifici di un popolo che da anni combatte per la propria sopravvivenza nazionale. Ma tutto questo avviene in un silenzio crescente, quasi imbarazzato.

Perché l’attenzione internazionale funziona come una coperta troppo corta: quando si tira da una parte, inevitabilmente si scopre l’altra.

Questo spostamento dello sguardo globale produce un effetto politico molto concreto. Nel vuoto di attenzione internazionale, Vladimir Putin può muoversi con maggiore libertà. Meno pressione mediatica, meno pressione diplomatica, meno mobilitazione dell’opinione pubblica.

La guerra diventa routine. E quando una guerra diventa routine, il rischio è che diventi anche accettabile.

In questo scenario l’Europa appare sempre più fragile. Incerta, divisa, incapace di trasformare la propria forza economica in una vera strategia geopolitica. Le capitali discutono, i vertici si moltiplicano, ma la sensazione diffusa è quella di un continente che reagisce agli eventi più che anticiparli.

E l’Italia? Anche qui il quadro non è particolarmente brillante.

Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra oscillare tra prudenza diplomatica e sostanziale invisibilità nello scacchiere europeo. Nessuna iniziativa forte, nessuna proposta capace di orientare il dibattito continentale. Una presenza discreta, forse troppo.

Nel frattempo l’Ucraina continua a pagare il prezzo più alto.

I suoi soldati, i suoi civili, le sue città distrutte restano lì, sul bordo orientale dell’Europa, a ricordare che quella guerra non è soltanto una questione regionale. È una frattura geopolitica che riguarda direttamente il futuro del continente.

Dimenticarla – o semplicemente smettere di parlarne – non significa che sia finita.

Significa soltanto che qualcuno, nel frattempo, potrà combatterla indisturbato.

Ucraina dimenticata

Tandis que l’attention internationale se déplace vers de nouveaux foyers de crise au Moyen-Orient après les bombardements contre l’Iran attribués à la stratégie de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu, le conflit en Ukraine semble glisser peu à peu aux marges du débat public. Un silence qui risque de favoriser les manœuvres de Vladimir Putin, tandis que l’Europe apparaît incertaine et que le gouvernement italien peine à faire entendre une voix reconnaissable dans la géopolitique continentale.

Il y a des guerres qui occupent les gros titres des journaux. Et il y a celles qui, lentement, disparaissent de l’horizon médiatique. Non pas parce qu’elles sont terminées, mais parce que d’autres crises, plus bruyantes, monopolisent la scène.

La guerre en Ukraine appartient désormais à cette seconde catégorie.

Depuis que les tensions internationales se sont ravivées au Moyen-Orient, avec les bombardements contre l’Iran liés aux choix géopolitiques de Donald Trump et du gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu, le drame ukrainien semble être passé au second plan. Les projecteurs se sont déplacés ailleurs. Les unes des journaux aussi.

Et pourtant, sur le front oriental de l’Europe, la guerre ne s’est pas arrêtée un seul jour.

Les bombardements continuent, les morts aussi, tout comme les villes dévastées. Et surtout continuent les sacrifices d’un peuple qui, depuis des années, lutte pour sa propre survie nationale. Mais tout cela se déroule dans un silence croissant, presque gêné.

Car l’attention internationale fonctionne comme une couverture trop courte : lorsqu’on la tire d’un côté, l’autre se découvre inévitablement.

Ce déplacement du regard mondial produit un effet politique très concret. Dans ce vide d’attention internationale, Vladimir Putin peut agir avec davantage de liberté : moins de pression médiatique, moins de pression diplomatique, moins de mobilisation de l’opinion publique.

La guerre devient routine. Et lorsqu’une guerre devient routine, le risque est qu’elle devienne aussi acceptable.

Dans ce contexte, l’Europe apparaît de plus en plus fragile : incertaine, divisée, incapable de transformer sa puissance économique en véritable stratégie géopolitique. Les capitales discutent, les sommets se multiplient, mais l’impression dominante reste celle d’un continent qui réagit aux événements plus qu’il ne les anticipe.

Et l’Italie ? Là aussi, le tableau n’est guère brillant.

Le gouvernement dirigé par Giorgia Meloni semble osciller entre prudence diplomatique et quasi-invisibilité sur l’échiquier européen. Aucune initiative forte, aucune proposition capable d’orienter le débat continental. Une présence discrète, peut-être trop.

Pendant ce temps, l’Ukraine continue de payer le prix le plus lourd.

Ses soldats, ses civils, ses villes détruites restent là, à la frontière orientale de l’Europe, rappelant que cette guerre n’est pas seulement une question régionale. Elle représente une fracture géopolitique qui concerne directement l’avenir du continent.

L’oublier – ou simplement cesser d’en parler – ne signifie pas qu’elle est terminée.

Cela signifie seulement que quelqu’un, pendant ce temps, pourra continuer à la mener sans être dérangé.