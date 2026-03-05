Meloni remercie ses amis

C’è una frase che risuona sempre nei momenti di crisi: “stiamo lavorando per voi”. È la formula rassicurante che il governo ripete da giorni parlando di bollette, caro energia, sostegni alle famiglie. Peccato che, mentre si lavora, i prezzi salgano. E non poco.

Lo scenario geopolitico internazionale — con un conflitto che si allarga minuto dopo minuto — sta già producendo la prima, concreta conseguenza: il costo dell’energia che torna a correre. Il metano aumenta, il petrolio sale, il gasolio e il GPL seguono a ruota. E chi paga? Non certo i grandi strateghi delle relazioni internazionali. Pagano le famiglie, pagano le imprese, pagano i territori periferici come il nostro.

In Valle d’Aosta la prima avvisaglia non arriva da un comunicato ministeriale, ma dalle bacheche dei condomìni. Gli amministratori stanno inviando questo messaggio:

**“Informativa urgente su aumento costi energetici e gestione riscaldamento

Gentili Condomini,

vi informiamo che l'attuale scenario geopolitico sta causando un forte incremento del costo del metano, con rialzi significativi estesi anche a gasolio e GPL.

Tale situazione determinerà inevitabilmente un aumento dei costi di gestione dell'impianto termico. Vi invitiamo pertanto a prestare la massima attenzione ai consumi individuali e a evitare ogni spreco.

Collaborare per mantenere temperature moderate è fondamentale per contenere l'importo dei prossimi conguagli e tutelare l'equilibrio finanziario del Condominio”.**

Tradotto: preparatevi alla stangata.

E qui sta il nodo politico. Da una settimana si moltiplicano le dichiarazioni su interventi imminenti per calmierare le bollette. Si parla di tavoli tecnici, di monitoraggi, di misure allo studio. Ma nessuno dice la verità più semplice: quando la tensione internazionale cresce e l’energia torna a essere arma geopolitica, il primo effetto è l’aumento dei costi. E quello non si cancella con uno slogan.

In una regione come la nostra, dove il riscaldamento non è un optional ma una necessità vitale per mesi all’anno, l’impatto sarà pesante. Le famiglie valdostane — già provate da inflazione, mutui e caro vita — rischiano di trovarsi davanti a conguagli salati proprio mentre si racconta che si sta lavorando per alleggerirli.

Il governo rivendica stabilità, responsabilità, autorevolezza internazionale. Ma la stabilità si misura anche dalla capacità di proteggere il potere d’acquisto dei cittadini. E l’autorevolezza non si declama: si traduce in scelte che impediscano ai conflitti globali di trasformarsi in salassi locali.

La sensazione, invece, è che ancora una volta si reagisca dopo, non prima. Che si rincorra l’emergenza. Che si spieghi l’aumento quando è già arrivato nelle cassette della posta.

“Stiamo lavorando sulle bollette”, ci viene detto. Bene. I valdostani, però, stanno già facendo i conti. E non con le parole, ma con i numeri. Fratelli d0’Italia e Lega della Valle d’Aosta brinderanno alla stangata.

Meloni ringrazia i suoi amici

Il y a une phrase qui revient toujours dans les moments de crise : « nous travaillons pour vous ». C’est la formule rassurante que le gouvernement répète depuis des jours en parlant des factures, du coût de l’énergie, des aides aux familles. Dommage que, pendant qu’on “travaille”, les prix montent. Et pas qu’un peu.

Le contexte géopolitique international — avec un conflit qui s’élargit minute après minute — produit déjà sa première conséquence concrète : le coût de l’énergie repart à la hausse. Le méthane augmente, le pétrole grimpe, le gasoil et le GPL suivent. Et qui paie ? Certainement pas les grands stratèges des relations internationales. Ce sont les familles, les entreprises, les territoires périphériques comme le nôtre qui paient.

En Vallée d’Aoste, le premier signal d’alerte ne vient pas d’un communiqué ministériel, mais des panneaux d’affichage des immeubles. Les administrateurs envoient ce message :

**« Information urgente sur l’augmentation des coûts énergétiques et la gestion du chauffage

Chers copropriétaires,

nous vous informons que le contexte géopolitique actuel entraîne une forte augmentation du coût du méthane, avec des hausses significatives également pour le gasoil et le GPL.

Cette situation déterminera inévitablement une augmentation des coûts de gestion de l’installation thermique. Nous vous invitons donc à prêter la plus grande attention à vos consommations individuelles et à éviter tout gaspillage.

Collaborer afin de maintenir des températures modérées est fondamental pour contenir le montant des prochains régularisations et préserver l’équilibre financier de la copropriété. »**

Traduction : préparez-vous à la facture salée.

C’est là que se situe le nœud politique. Depuis une semaine, les déclarations sur des interventions imminentes pour contenir les factures se multiplient. On parle de tables techniques, de suivis constants, de mesures à l’étude. Mais personne ne dit la vérité la plus simple : quand la tension internationale augmente et que l’énergie redevient une arme géopolitique, le premier effet est la hausse des coûts. Et cela ne s’efface pas avec un slogan.

Dans une région comme la nôtre, où le chauffage n’est pas un luxe mais une nécessité vitale pendant plusieurs mois par an, l’impact sera lourd. Les familles valdôtaines — déjà éprouvées par l’inflation, les crédits immobiliers et la cherté de la vie — risquent de se retrouver face à des régularisations élevées au moment même où l’on affirme travailler pour les alléger.

Le gouvernement revendique stabilité, responsabilité, autorité internationale. Mais la stabilité se mesure aussi à la capacité de protéger le pouvoir d’achat des citoyens. Et l’autorité ne se proclame pas : elle se traduit par des choix capables d’empêcher que des conflits globaux se transforment en saignées locales.

Le sentiment, au contraire, est que l’on réagit encore une fois après, et non avant. Que l’on court derrière l’urgence. Que l’on explique l’augmentation quand elle est déjà arrivée dans les boîtes aux lettres.

« Nous travaillons sur les factures », nous dit-on. Très bien. Les Valdôtains, eux, font déjà les comptes. Et pas avec des mots, mais avec des chiffres.

Fratelli d’Italia et la Lega en Vallée d’Aoste lèveront-ils leur verre à cette nouvelle flambée ?