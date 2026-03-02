Médailles ensanglantées

Chiamiamole con il loro nome: non sono candidature al Nobel per la Pace, sono operazioni di marketing geopolitico. Perché quando a sfilare sotto il riflettore della “pace” sono leader che governano conflitti, bombardamenti e tensioni planetarie, la parola pace diventa una foglia di fico.

Fa impressione leggere il nome di Benjamin Netanyahu accostato a un riconoscimento che dovrebbe celebrare la riconciliazione tra i popoli, mentre a Gaza si contano macerie, vittime civili, bambini sotto le bombe. Fa impressione sentire evocare la pace quando in Ucraina si continua a morire sotto l’ombra lunga della guerra scatenata da Vladimir Putin. E fa impressione quando la diplomazia viene sostituita dal muscolo, dalla minaccia, dalla retorica della forza.

Poi c’è Donald Trump, che nel suo stile da imprenditore prestato alla politica ha spesso trattato la geopolitica come una partita immobiliare: territori evocati come se fossero asset, popoli come variabili negoziabili. Le suggestioni su Groenlandia, le pressioni su Venezuela, l’approccio muscolare verso Iran: tutto rientra in una logica di potenza, non certo in una cultura della pace.

Il punto non è negare la complessità. La storia non è un romanzo edificante, e la politica internazionale è spesso una palude morale. Ma proprio per questo il Premio Nobel per la Pace dovrebbe restare un faro, non una medaglia di latta appesa al petto di chi, nel frattempo, governa eserciti in guerra o alimenta escalation.

Che pace è quella costruita sulle macerie? Che credibilità ha un riconoscimento se lo si invoca mentre si autorizzano offensive che colpiscono civili, militari di leva, donne, bambine? Non basta dire “difesa”, non basta dire “sicurezza nazionale”. Le bombe non diventano colombe solo cambiando la narrazione.

E l’Italia che fa? Il nostro Governo che posizione ha preso? Davanti a scenari così drammatici, Roma oscilla tra dichiarazioni di principio e prudenza diplomatica. Si ribadisce l’alleanza atlantica, si richiama il diritto internazionale, si invoca la de-escalation. Ma nella sostanza, spesso, la linea sembra quella dell’equilibrismo: non rompere con nessuno, non esporsi troppo, non alzare davvero la voce.

Il rischio è l’immagine dello struzzo che infila la testa sotto la sabbia, convinto che non vedere significhi non essere visto. Oppure, peggio, quella di chi indossa la maschera del realismo politico e finisce per risultare indulgente verso leader sempre più autoritari, in nome degli equilibri strategici, delle forniture energetiche, delle relazioni economiche.

Sia chiaro: governare non è twittare. Le scelte internazionali comportano responsabilità, alleanze, vincoli. Ma proprio per questo servirebbe una parola chiara, riconoscibile, coerente. Se si parla di pace, bisogna avere il coraggio di dirlo anche agli alleati quando la strada imboccata è quella della distruzione. Se si difende il diritto internazionale in Ucruaina, lo si deve difendere ovunque. Senza doppi standard.

Altro che premio per la Pace. Se il metro resta il numero di civili coinvolti, di città distrutte, di popoli trattati come pedine, quella medaglia rischia di sembrare insanguinata. Non è un giudizio emotivo, è una constatazione etica: la pace non si proclama, si pratica.

Forse il problema non è solo chi si candida. È il nostro tempo, che ha smarrito il senso delle parole. “Pace” è diventata uno slogan, non un progetto. E finché sarà così più che Nobel vedremo passerelle. E più che riconoscimenti alla pace, rischieremo di consegnare medaglie alle mani grondanti di sangue.

Medaglie insanguinate

Mani Appelons-les par leur nom : ce ne sont pas des candidatures au prix Nobel de la Paix, ce sont des opérations de marketing géopolitique. Car lorsque défilent sous les projecteurs de la « paix » des dirigeants qui gouvernent des conflits, des bombardements et des tensions planétaires, le mot paix devient une feuille de vigne.

Il est troublant de voir le nom de Benjamin Netanyahu associé à une distinction qui devrait célébrer la réconciliation entre les peuples, alors qu’à Gaza on compte les décombres, les victimes civiles, les enfants sous les bombes. Il est troublant d’entendre invoquer la paix alors qu’en Ukraine on continue de mourir sous l’ombre longue de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine. Et il est troublant de voir la diplomatie remplacée par la démonstration de force, la menace, la rhétorique de la puissance.

Puis il y a Donald Trump qui, dans son style d’entrepreneur passé à la politique, a souvent traité la géopolitique comme une opération immobilière : des territoires évoqués comme des actifs, des peuples comme des variables négociables. Les allusions au Groenland, les pressions sur le Venezuela, l’approche musclée envers l’Iran : tout cela relève d’une logique de puissance, certainement pas d’une culture de la paix.

Il ne s’agit pas de nier la complexité. L’histoire n’est pas un roman édifiant, et la politique internationale est souvent un marécage moral. Mais précisément pour cette raison, le prix Nobel de la Paix devrait rester un phare, et non une médaille en fer-blanc accrochée à la poitrine de ceux qui, dans le même temps, dirigent des armées en guerre ou alimentent des escalades.

Quelle paix est celle qui se construit sur les ruines ? Quelle crédibilité peut avoir une distinction si on l’invoque tout en autorisant des offensives qui frappent des civils, des soldats appelés, des femmes, des fillettes ? Il ne suffit pas de dire « défense », il ne suffit pas de dire « sécurité nationale ». Les bombes ne deviennent pas des colombes simplement en changeant le récit.

Et l’Italie, que fait-elle ? Quelle position notre gouvernement a-t-il adoptée ? Face à des scénarios aussi dramatiques, Rome oscille entre déclarations de principe et prudence diplomatique. On réaffirme l’alliance atlantique, on invoque le droit international, on appelle à la désescalade. Mais, dans les faits, la ligne ressemble souvent à un exercice d’équilibrisme : ne fâcher personne, ne pas trop s’exposer, ne pas vraiment élever la voix.

Le risque est l’image de l’autruche qui enfouit sa tête dans le sable, convaincue que ne pas voir signifie ne pas être vue. Ou pire encore, celle de celui qui porte le masque du réalisme politique et finit par paraître indulgent envers des dirigeants toujours plus autoritaires, au nom des équilibres stratégiques, des approvisionnements énergétiques, des relations économiques.

Qu’on soit clair : gouverner n’est pas tweeter. Les choix internationaux comportent des responsabilités, des alliances, des contraintes. Mais précisément pour cela, il faudrait une parole claire, reconnaissable, cohérente. Si l’on parle de paix, il faut avoir le courage de le dire aussi aux alliés lorsque la voie empruntée est celle de la destruction. Si l’on défend le droit international en Ukraine, on doit le défendre partout. Sans deux poids deux mesures.

Autre chose qu’un prix pour la Paix. Si le critère demeure le nombre de civils impliqués, de villes détruites, de peuples traités comme des pions, cette médaille risque de paraître ensanglantée. Ce n’est pas un jugement émotionnel, c’est un constat éthique : la paix ne se proclame pas, elle se pratique.

Peut-être que le problème ne réside pas seulement dans ceux qui se portent candidats. C’est notre époque qui a perdu le sens des mots. « Paix » est devenue un slogan, non un projet. Et tant que ce sera ainsi, plus que des Nobel nous verrons des passerelles médiatiques. Et plus que des reconnaissances de la paix, nous risquerons de remettre des médailles à des mains tachées de sang.