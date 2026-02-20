Course réussie

C’è un dato che pesa più di tutti: il 52%. Non è ancora un risultato, non è una scheda nell’urna, ma è un segnale politico chiarissimo. Il fronte del No al referendum sulla riforma della Giustizia, partito con dieci punti di svantaggio rispetto al centrodestra, oggi – secondo i sondaggisti – ha superato il Sì. Questa è la vera notizia. Ed è una notizia che racconta una rincorsa silenziosa, metodica, politicamente riuscita.

All’inizio sembrava una partita già scritta. Il governo di Giorgia Meloni aveva impostato la riforma come un tassello identitario: sistemare la giustizia, separare le carriere, ridefinire il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura. Una bandiera piantata nel terreno simbolico dello scontro con la magistratura.

Ma i referendum non funzionano come le elezioni politiche. Nei referendum costituzionali l’elettore medio non vota per appartenenza: vota per prudenza. E quando percepisce uno scontro tra poteri dello Stato, tende a scegliere la conservazione dell’equilibrio.

Le parole del ministro Carlo Nordio contro il CSM hanno contribuito a trasformare un confronto tecnico in una battaglia istituzionale. E quando dal Quirinale arriva un richiamo alla misura, con Sergio Mattarella che ribadisce la necessità di equilibrio tra i poteri, il clima cambia. Non perché il Presidente “entri nel merito”, ma perché il suo intervento segnala che la temperatura è salita troppo.

E qui la rincorsa del No prende forma.

Non è stata rumorosa. Non è stata aggressiva. È stata una rincorsa per sottrazione. Ogni tensione istituzionale, ogni parola sopra le righe, ogni percezione di forzatura ha spinto un pezzo di elettorato verso la prudenza. E la prudenza, nei referendum, si chiama No.

Il paradosso politico è evidente: una riforma pensata per rafforzare il profilo del governo rischia di diventare un giudizio sul governo stesso. Quando il voto smette di essere sul merito e diventa sulla fiducia nell’esecutivo, la dinamica si ribalta. E il 52% fotografa esattamente questo passaggio.

Non è ancora una sconfitta. Ma è un campanello d’allarme forte. Perché nei referendum costituzionali italiani la storia insegna che quando il No supera il Sì nei sondaggi, la tendenza difficilmente si inverte senza un cambio radicale di tono e di strategia.

La rincorsa è riuscita perché il fronte contrario ha trovato una narrazione semplice: difendere l’equilibrio istituzionale. Il Sì, invece, è rimasto intrappolato nella logica dello scontro.

La vera domanda adesso non è chi abbia ragione nel merito. È se il governo riuscirà a riportare la discussione su un terreno tecnico, pacato, condiviso. Perché se il referendum continuerà a essere percepito come un braccio di ferro tra politica e magistratura, la rincorsa del No potrebbe non fermarsi qui.

E allora quel 52% smetterà di essere un sondaggio. Diventerà un risultato.

Rincorsa riuscita

Il y a un chiffre qui pèse plus que tous les autres : 52 %. Ce n’est pas encore un résultat, ce n’est pas encore une voix dans l’urne, mais c’est un signal politique clair. Le camp du Non au référendum sur la réforme de la justice, parti avec dix points de retard par rapport à la droite, l’a aujourd’hui dépassé – selon les sondages. C’est la vraie nouvelle. Et elle raconte une course silencieuse, méthodique, politiquement réussie.

Au début, la partie semblait écrite d’avance. Le gouvernement de Giorgia Meloni avait présenté la réforme comme un acte identitaire : réformer la justice, séparer les carrières, redéfinir le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Un drapeau planté sur le terrain symbolique du conflit avec la magistrature.

Mais les référendums ne fonctionnent pas comme les élections politiques. Dans les référendums constitutionnels, l’électeur moyen ne vote pas par appartenance : il vote par prudence. Et lorsqu’il perçoit un affrontement entre pouvoirs de l’État, il a tendance à choisir la conservation de l’équilibre.

Les paroles du ministre Carlo Nordio contre le CSM ont contribué à transformer un débat technique en bataille institutionnelle. Et lorsque le Quirinal intervient avec un rappel à la mesure, avec Sergio Mattarella qui réaffirme la nécessité d’un équilibre entre les pouvoirs, le climat change. Pas parce que le Président “entre dans le détail politique”, mais parce que son intervention signale que la température est montée trop haut.

C’est là que la course du Non prend forme.

Elle n’a pas été bruyante. Elle n’a pas été agressive. C’était une course par soustraction. Chaque tension institutionnelle, chaque mot excessif, chaque perception de forcing a poussé une partie de l’électorat vers la prudence. Et la prudence, dans les référendums, s’appelle Non.

Le paradoxe politique est évident : une réforme pensée pour renforcer le gouvernement risque de devenir un jugement sur le gouvernement lui-même. Quand le vote cesse d’être sur le fond et devient sur la confiance dans l’exécutif, la dynamique se retourne. Et ce 52 % reflète exactement ce passage.

Ce n’est pas encore une défaite. Mais c’est un signal d’alerte fort. Car dans les référendums constitutionnels italiens, l’histoire enseigne que lorsque le Non dépasse le Oui dans les sondages, la tendance se renverse rarement sans un changement radical de ton et de stratégie.

La course a réussi parce que le camp du Non a trouvé une narration simple : défendre l’équilibre institutionnel. Le Oui, lui, est resté prisonnier de la logique du conflit.

La vraie question maintenant n’est pas de savoir qui a raison sur le fond. C’est de savoir si le gouvernement réussira à ramener la discussion sur un terrain technique, calme et partagé. Car si le référendum continue d’être perçu comme un bras de fer entre politique et magistrature, la course du Non pourrait ne pas s’arrêter là.