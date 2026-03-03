Les mains de la droite sur la justice

La riforma della giustizia proposta dal governo centrale viene presentata come un intervento tecnico per rendere il sistema più efficiente. Ma molti temono che dietro le parole si nasconda qualcosa di molto più politico: un tentativo di spostare gli equilibri tra potere politico e magistratura, riducendo l’autonomia dei giudici.

La domanda, in fondo, è semplice e brutale: chi controlla chi? In una democrazia matura la politica fa le leggi e la magistratura le applica senza pressioni, garantendo che lo Stato non diventi troppo forte rispetto ai cittadini. È un principio che sembra astratto, ma che diventa concreto quando una persona si trova a dover difendere i propri diritti davanti ai poteri pubblici o economici.

Le critiche alla riforma non arrivano solo dalle opposizioni politiche. Parole molto dure sono state espresse da Ugo De Siervo, che ha parlato di una “destra nervosa” accusata di alimentare un clima di delegittimazione della magistratura per zittire le voci critiche.

Lo stesso De Siervo ha definito “eccezionale” l’intervento del Presidente della Repubblica in difesa del Consiglio Superiore della Magistratura, ricordando quanto questo organismo sia decisivo per mantenere un equilibrio tra i poteri dello Stato e per garantire che la giustizia non diventi terreno di scontro politico.

Il punto che spaventa molti osservatori è il rischio che la riforma finisca per rendere la magistratura meno indipendente dalla politica. Quando la giustizia dipende troppo da chi governa, il cittadino è il primo a pagarne le conseguenze: si indebolisce la fiducia nello Stato e cresce la sensazione che la legge possa pesare in modo diverso a seconda di chi si ha davanti.

Il referendum del 22 e 23 marzo diventa quindi molto più di una votazione tecnica. Non si tratta solo di scegliere tra sì e no a una riforma, ma di decidere che idea di giustizia si vuole per il futuro. Una giustizia completamente controllata dalla politica oppure un sistema capace di restare un argine indipendente anche quando il potere cambia colore.

C’è chi sostiene che cambiare gli equilibri troppo velocemente sia un rischio serio per la democrazia. Il principio che tutti siano uguali davanti alla legge e che nessuno possa esercitare pressioni sui giudici è uno dei pilastri su cui si regge la convivenza civile.

Per questo la consultazione referendaria viene vissuta da molti come un passaggio politico di grande peso. Non è solo una scelta su norme giuridiche, ma una decisione sul modello di società che si vuole costruire: una giustizia più dipendente dal potere o una giustizia che resti davvero al servizio dei cittadini.

Perché quando si parla di giustizia non si discute di un tema astratto da convegno. Si parla della vita reale delle persone, del diritto di difendersi, della possibilità di non sentirsi soli davanti allo Stato. Ed è su questo terreno che si giocherà una partita che riguarda tutti.

La réforme de la justice proposée par le gouvernement est présentée comme un simple coup de pinceau technique pour rendre la machine judiciaire plus efficace. Mais beaucoup pensent qu’il s’agit plutôt d’un jeu politique un peu plus ambitieux : déplacer les équilibres entre le pouvoir politique et les juges, comme si l’indépendance de la justice était un meuble qu’on peut pousser à gauche ou à droite selon l’humeur du moment.

La question est presque brutale dans sa simplicité : qui contrôle qui ? Dans une démocratie qui se respecte, les politiques fabriquent les lois et les magistrats les appliquent sans recevoir d’ordres déguisés. Cela peut sembler théorique, mais devient très concret quand un citoyen se retrouve face à l’État, avec peu d’armes pour se défendre.

Les critiques ne viennent pas seulement de l’opposition. Des paroles très dures ont été prononcées par Ugo De Siervo, qui a évoqué l’idée d’une « droite nerveuse » soupçonnée de vouloir délégitimer la magistrature pour étouffer les voix critiques.

Le même De Siervo a qualifié d’« exceptionnel » l’intervention du Président de la République en défense du rôle du Conseil supérieur de la magistrature, rappelant que cet organisme représente un pilier de l’équilibre institutionnel et de la garantie d’une justice qui ne change pas de visage à chaque élection.

Ce qui inquiète de nombreux observateurs, c’est le risque que la réforme rende la justice un peu trop dépendante du pouvoir politique. Quand la justice regarde trop souvent du côté de ceux qui gouvernent, c’est le citoyen qui commence à se sentir moins protégé, surtout face à l’État ou face à des puissances économiques plus fortes que lui.

Le référendum des 22 et 23 mars dépasse donc largement la technique juridique. Ce n’est pas seulement un choix entre oui et non à une réforme, mais une petite question existentielle déguisée en bulletin de vote : veut-on une justice qui reste un contre-pouvoir indépendant ou un système où la politique aurait un peu plus de poids dans la salle d’audience ?

Certains disent qu’on ne joue pas avec les équilibres institutionnels comme on change de chemise. Toucher trop vite à l’architecture de la justice pourrait fragiliser l’un des principes les plus simples et les plus précieux de la démocratie : devant la loi, tout le monde doit être vraiment égal.

Au fond, la vraie question n’est peut-être pas seulement celle de la réforme. C’est celle du modèle de société que l’on veut construire : une justice qui parle un peu plus fort avec le pouvoir ou une justice qui reste un mur solide pour protéger les citoyens quand le monde devient trop bruyant.

Parce que la justice n’est pas un débat pour spécialistes. C’est ce qui décide, très concrètement, si un citoyen se sent seul ou protégé face à l’État.