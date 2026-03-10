Non aujourd’hui, libres demain

Un referendum sulla giustizia, anzi sulla Magistratura, può sembrare una questione tecnica per giuristi e politici. In realtà riguarda tutti: bambini, genitori, lavoratori e pensionati. Perché quando si mette mano ai poteri dello Stato e alla Costituzione, si tocca il cuore della nostra libertà.

Ci sono parole che sembrano difficili, ma che in realtà parlano della nostra vita quotidiana. Una di queste è giustizia.

Proviamo a spiegarla come la capirebbe un bambino.

La giustizia è quella regola semplice che impariamo fin da piccoli: se qualcuno fa qualcosa di sbagliato, deve esserci qualcuno capace di dirlo e di far rispettare le regole. Senza paura, senza favoritismi, senza dover chiedere il permesso a chi è più forte.

Quel “qualcuno” sono i magistrati.

Ma perché devono essere indipendenti? Perché devono poter dire la verità anche quando dà fastidio ai potenti. Anche quando riguarda politici, imprenditori o persone influenti. Se chi giudica dipende dal potere politico, allora la giustizia rischia di diventare un gioco truccato.

È proprio per evitare questo pericolo che, dopo la tragedia della dittatura fascista e della guerra, i Padri e le Madri della nostra democrazia scrissero la Costituzione della Repubblica Italiana.

Dentro quella Costituzione, nata dai lavori della Assemblea Costituente, c’è un principio fondamentale: la magistratura deve essere autonoma e indipendente da ogni altro potere dello Stato.

Non è un dettaglio tecnico. È una protezione per tutti noi.

Uno dei grandi giuristi che partecipò a quel lavoro, Piero Calamandrei, spiegava che la Costituzione non è un pezzo di carta qualsiasi. È una promessa tra cittadini: nessuno potrà essere più forte della legge.

Per questo motivo ogni modifica che riguarda la giustizia deve essere guardata con molta attenzione.

Il referendum di cui si discute oggi propone cambiamenti che rischiano di alterare questo equilibrio delicato. Non si tratta solo di riformare qualche procedura o di migliorare l’organizzazione dei tribunali. Qui si interviene su principi che toccano direttamente la Costituzione e il modo in cui funzionano i poteri dello Stato.

Il rischio è semplice da capire.

Se chi giudica diventa più dipendente dal potere politico, la giustizia perde una parte della sua libertà. E quando la giustizia perde libertà, i primi a perdere protezione sono i cittadini.

Pensiamoci con un esempio facile.

Se un arbitro di una partita dipendesse da una delle due squadre, potremmo ancora parlare di partita corretta? Ovviamente no. L’arbitro deve essere libero, altrimenti il risultato è già deciso prima di giocare.

Lo stesso vale per i giudici.

Chi sostiene il cambiamento parla di efficienza e di modernizzazione. Sono parole importanti. Tutti vogliamo una giustizia più veloce e più efficace. Ma la velocità non deve mai sacrificare la libertà.

Perché la libertà è fragile.

I costituenti lo sapevano bene. Avevano visto cosa succede quando la giustizia non è più indipendente: i diritti diventano concessioni, le critiche diventano pericolose, e il potere smette di avere controlli.

Per questo costruirono un sistema di equilibri. Non perfetto, ma pensato per impedire che qualcuno possa controllare tutto.

Un referendum è sempre un momento serio. Non è una gara tra tifoserie politiche. È una scelta che riguarda il futuro.

Dire No oggi non significa rifiutare qualsiasi cambiamento. Significa dire che le riforme della giustizia devono migliorare il sistema senza indebolire le garanzie dei cittadini. Significa difendere lo spirito con cui è nata la nostra Costituzione.

E soprattutto significa ricordare una cosa molto semplice.

Le libertà non spariscono tutte insieme.

Spesso se ne va via prima un piccolo pezzo, quasi invisibile. Poi un altro. E un altro ancora.

Finché un giorno ci si accorge che qualcosa che sembrava solido non c’è più.

Per questo, a volte, il gesto più prudente e più responsabile è fermarsi.

Dire No oggi può voler dire restare liberi domani.

No oggi, liberi domani

Un référendum sur la justice – ou plus précisément sur la magistrature – peut sembler être une question technique réservée aux juristes et aux politiciens. En réalité, il concerne tout le monde : les enfants, les parents, les travailleurs et les retraités. Car lorsque l’on touche aux pouvoirs de l’État et à la Constitution, on touche au cœur même de notre liberté.

Il existe des mots qui paraissent compliqués, mais qui parlent en réalité de notre vie de tous les jours. L’un de ces mots est la justice.

Essayons de l’expliquer comme on le ferait à un enfant.

La justice, c’est cette règle simple que l’on apprend très tôt : si quelqu’un fait quelque chose de mal, il doit y avoir quelqu’un capable de le dire et de faire respecter les règles. Sans peur, sans favoritisme, sans devoir demander la permission à celui qui est le plus fort.

Ces « quelqu’uns », ce sont les magistrats.

Mais pourquoi doivent-ils être indépendants ? Parce qu’ils doivent pouvoir dire la vérité même lorsqu’elle dérange les puissants : même lorsqu’il s’agit de politiciens, d’entrepreneurs ou de personnes influentes. Si celui qui juge dépend du pouvoir politique, la justice risque de devenir un jeu truqué.

C’est précisément pour éviter ce danger que, après la tragédie de la dictature fasciste et de la guerre, les pères et les mères de notre démocratie ont écrit la Costituzione della Repubblica Italiana.

Dans cette Constitution, née des travaux de l’Assemblea Costituente, il existe un principe fondamental : la magistrature doit être autonome et indépendante de tout autre pouvoir de l’État.

Ce n’est pas un détail technique. C’est une protection pour chacun d’entre nous.

L’un des grands juristes qui participa à ce travail, Piero Calamandrei, expliquait que la Constitution n’est pas un simple morceau de papier. C’est une promesse entre citoyens : personne ne doit être plus fort que la loi.

Pour cette raison, toute modification concernant la justice doit être examinée avec la plus grande attention.

Le référendum dont on parle aujourd’hui propose des changements qui risquent d’altérer cet équilibre délicat. Il ne s’agit pas seulement de réformer quelques procédures ou d’améliorer l’organisation des tribunaux. On intervient ici sur des principes qui touchent directement à la Constitution et à la manière dont fonctionnent les pouvoirs de l’État.

Le risque est facile à comprendre.

Si celui qui juge devient plus dépendant du pouvoir politique, la justice perd une partie de sa liberté. Et lorsque la justice perd sa liberté, les premiers à perdre leur protection sont les citoyens.

Prenons un exemple simple.

Si l’arbitre d’un match dépendait de l’une des deux équipes, pourrait-on encore parler d’une compétition équitable ? Évidemment non. L’arbitre doit être libre, sinon le résultat est déjà décidé avant même de jouer.

Il en va de même pour les juges.

Ceux qui soutiennent le changement parlent d’efficacité et de modernisation. Ce sont des mots importants. Nous voulons tous une justice plus rapide et plus efficace. Mais la rapidité ne doit jamais se faire au détriment de la liberté.

Car la liberté est fragile.

Les constituants le savaient bien. Ils avaient vu ce qui se produit lorsque la justice n’est plus indépendante : les droits deviennent des concessions, les critiques deviennent dangereuses, et le pouvoir cesse d’être contrôlé.

C’est pourquoi ils ont construit un système d’équilibres. Pas parfait, mais pensé pour empêcher que quelqu’un puisse tout contrôler.

Un référendum est toujours un moment sérieux. Ce n’est pas une compétition entre supporters politiques. C’est un choix qui concerne l’avenir.

Dire non aujourd’hui ne signifie pas refuser tout changement. Cela signifie dire que les réformes de la justice doivent améliorer le système sans affaiblir les garanties des citoyens. Cela signifie défendre l’esprit dans lequel notre Constitution est née.

Et cela signifie surtout se souvenir d’une chose très simple.

Les libertés ne disparaissent jamais toutes d’un seul coup.

Souvent, c’est d’abord un petit morceau qui s’en va, presque invisible. Puis un autre. Et encore un autre.

Jusqu’au jour où l’on se rend compte que quelque chose qui semblait solide n’existe plus.

C’est pourquoi, parfois, le geste le plus prudent et le plus responsable est de s’arrêter.

Dire non aujourd’hui, c’est parfois la manière de rester libres demain.