Menaces et immobilisme

Minacciare non è governare. E ripetere minacce senza poi muovere un solo passo concreto rischia di trasformare la politica in un teatro dove le parole servono più a rassicurare l’opinione pubblica che a cambiare davvero la realtà.

Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha annunciato l’intenzione di colpire chi specula sull’aumento dei carburanti e dei prezzi energetici. Parole forti, tono combattivo, promessa di pugno duro contro i cattivi della storia economica recente. Ma alla prova dei fatti resta poco o nulla, se non l’eco di un’intenzione che sembra più comunicazione politica che strategia di intervento.

Perché il punto non è solo la denuncia della speculazione. Il punto è che nel frattempo l’impianto fiscale sul carburante continua a pesare sulle famiglie. Si parlava di eliminare quel “pizzo di Stato” rappresentato dalle accise, simbolo di una tassazione stratificata che nasce da emergenze lontane e mai davvero cancellata. Invece non solo non sono state eliminate: in alcuni momenti sono perfino state ritoccate verso l’alto, alimentando la sensazione di una politica dei prezzi che colpisce soprattutto chi non ha alternative alla mobilità privata.

Il tema sociale è evidente. L’energia non è un lusso e la benzina non è un capriccio, ma un costo obbligato per milioni di lavoratori, pendolari e piccoli imprenditori. Parlare di lotta agli speculatori senza toccare la struttura della tassazione energetica rischia di somigliare a una guerra dichiarata senza esercito.

C’è poi la questione, meno raccontata ma economicamente rilevante, delle grandi trasformazioni proprietarie dell’economia italiana. Centinaia di aziende nazionali sono passate sotto controllo estero negli ultimi anni, un processo che non riguarda soltanto la finanza ma anche il potere industriale, l’occupazione e la capacità strategica del Paese. La politica economica italiana appare spesso più reattiva che progettuale, più attenta a inseguire gli eventi che a costruire un sistema di difesa e sviluppo del capitale produttivo.

In questo quadro la comunicazione politica assume talvolta toni paradossali. Non manca la simpatia ideologica verso certi scenari internazionali né l’ostentazione di vicinanza a figure come Donald Trump, quasi a voler iscrivere la narrazione interna in una più ampia corrente populista occidentale. Ma l’adesione simbolica alle battaglie di altri leader rischia di diventare un diversivo rispetto ai problemi quotidiani delle famiglie italiane, che chiedono invece risposte semplici: energia meno cara, salari più adeguati, servizi pubblici più solidi.

La politica italiana, in questa fase, sembra oscillare tra annunci muscolari e prudenza decisionale. Si minaccia la speculazione ma non si costruiscono strumenti strutturali di controllo dei mercati; si evoca la difesa dei cittadini ma si evita di affrontare con decisione la questione della pressione fiscale indiretta; si comunica determinazione mentre il disagio sociale cresce silenzioso.

Alla fine resta una domanda semplice, quasi elementare. Più che minacciare, non sarebbe forse il caso di fare anche qualcosa di minimo ma concreto per dare respiro alle famiglie che faticano ad arrivare a fine mese? La politica, quando smette di promettere e comincia ad agire, perde forse spettacolarità, ma guadagna dignità e fiducia. Ed è proprio di questo che oggi c’è più bisogno.

Minacce e immobilismo

Menacer, c’est facile. Gouverner, c’est autre chose.

Dans la politique contemporaine, la menace est devenue un instrument de communication. On menace, on promet, on hausse la voix. Et puis… rien. Le rideau retombe et la réalité continue exactement comme avant.

Le gouvernement de Giorgia Meloni a annoncé vouloir frapper les spéculateurs responsables de la flambée des carburants et des prix de l’énergie. Ton martial, posture de shérif, discours musclé contre les méchants du moment. Sur le papier, presque un western. Dans la réalité, plutôt un film sans action.

Car dénoncer la spéculation est une chose. Agir en est une autre. Pendant que les discours se multiplient, la fiscalité sur les carburants continue tranquillement de peser sur les familles italiennes.

On avait promis d’en finir avec ce vieux “pizzo di Stato” que représentent les accises : une collection d’impôts empilés depuis des décennies, souvent nés d’urgences oubliées mais jamais supprimés. Résultat ? Elles sont toujours là. Parfois même un peu plus élevées qu’avant. L’État proteste contre les spéculateurs… tout en restant lui-même un partenaire solide de la facture.

La dimension sociale saute pourtant aux yeux. L’énergie n’est pas un luxe et l’essence n’est pas un caprice de riche. C’est le carburant quotidien de millions de travailleurs, de pendulaires, de petits entrepreneurs qui n’ont pas d’autre choix que de prendre leur voiture. Déclarer la guerre aux spéculateurs sans toucher au système fiscal ressemble un peu à une bataille annoncée… sans soldats.

Pendant ce temps, un autre phénomène avance presque en silence : la transformation de la propriété de l’économie italienne. Des centaines d’entreprises nationales sont passées sous contrôle étranger ces dernières années. Ce n’est pas seulement une question de finance : c’est une question de pouvoir industriel, d’emplois et de souveraineté économique. Mais sur ce terrain-là, la politique semble souvent courir derrière les événements plutôt que les anticiper.

Dans ce théâtre, la communication politique se permet même quelques touches de folklore international. On affiche volontiers une certaine sympathie idéologique pour des figures comme Donald Trump, comme si l’Italie devait s’inscrire dans une grande épopée populiste occidentale. Le problème, c’est que les familles italiennes ne vivent pas dans une épopée. Elles vivent dans la réalité des factures.

Et les factures, elles, ne votent pas pour les slogans.

Au final, la politique italienne oscille entre posture martiale et prudence paralysante. On menace les spéculateurs mais on ne réforme pas les mécanismes du marché. On promet de défendre les citoyens mais on évite de toucher aux impôts indirects qui pèsent sur leur quotidien. On parle fort pendant que le malaise social s’installe doucement.

La question reste donc désarmante de simplicité : plutôt que de menacer, ne serait-il pas temps de faire quelque chose — même de petit — pour alléger la vie de ceux qui peinent à finir le mois ?

Parce qu’à force de promettre la révolution et de livrer l’immobilisme, la politique finit par ressembler à un spectacle comique. Sauf que, pour les citoyens, le prix du billet est très réel.