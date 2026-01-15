Referendum sulla riforma della giustizia, nasce in Valle d’Aosta il Comitato per il Sì

Il referendum riguarda la riforma approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, che interviene su diversi articoli della Costituzione: 87, comma 10; 102, comma 1; 104; 105; 106, comma 3; 107, comma 1; e 110, comma 1. Il Comitato valdostano rappresenta l’articolazione locale dell’associazione nazionale Comitato Cittadini per il Sì, presieduta da Francesca Scopelliti, storica compagna di Enzo Tortora.

La riforma che sarà sottoposta al voto popolare prevede, in sintesi, l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, l’estrazione a sorte dei loro componenti e la creazione di un’Alta Corte disciplinare competente esclusivamente per i magistrati ordinari.

A presiedere il Comitato per il Sì in Valle d’Aosta è l’avvocato Corinne Margueret. L’avvocato Claudia Tomiozzo ricopre il ruolo di vicepresidente, mentre la carica di tesoriere è stata affidata all’avvocato Katia Guidi. Fanno parte del direttivo anche l’avvocato Salvatore Cavallaro, lo studente di Giurisprudenza Patrick Raso e il collaboratore amministrativo professionale Uberto Spalla.

Il Comitato si propone di promuovere e organizzare, già a partire dalle prossime settimane, momenti di informazione e confronto sul territorio valdostano in vista dell’appuntamento referendario di marzo.