Carte di credito Nexi e messaggi di sicurezza: attenzione ai costi

Chiunque acceda al portale del fornitore di servizi di pagamento Nexi, in questi giorni, si troverà di fronte a una finestra pop-up che chiede di attivare gli avvisi di sicurezza per le transazioni con carta.Cliccando su “Continua”, si aprirà una nuova finestra che conferma l’invio di un SMS per ogni transazione superiore a 2 €. Nexi dichiara che ulteriori informazioni sono disponibili nei propri termini e condizioni.

Ciò che Nexi non menziona è che ognuno di questi SMS costa 0,16 €, addebitati direttamente al tuo operatore telefonico autorizzato. Chiunque effettui 10 transazioni di importo superiore a 2 € al mese pagherà quindi quasi 20 € all’anno. Questa informazione non è inclusa nel regolamento citato sopra: è necessario cercarla nelle linee guida sulla trasparenza.

Ciò che Nexi trascura di menzionare è che ricevere notifiche tramite l’app è gratuito. L’unica pecca è che bisogna accedere a questa opzione tramite l’app stessa: non è possibile attivarla tramite il sito web (anche se è necessario generare un codice tramite l’app anche solo per registrarsi sul sito web; un cinico potrebbe sospettare qualcosa di sospetto…).

Chiunque voglia evitare i costi degli SMS farebbe bene ad accedere al servizio tramite l’app e selezionare questa opzione. In alternativa, si potrebbe aumentare la soglia di avviso, anche se non è una soluzione ideale. Nexi dovrebbe spiegare perché il tutto è impostato in modo così contorto e poco trasparente.