 / FACEBOOK

FACEBOOK | 12 gennaio 2026, 09:32

Aggiornamento delle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente ed educativo Anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che, a seguito del decreto ministeriale 10.12.2025, n. 247, è stato emanato il decreto del Presidente della Regione n. 300 del 9 gennaio 2026, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della Regione Valle d’Aosta per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028

Aggiornamento delle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente ed educativo Anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028

La domanda di permanenza e/o aggiornamento, reinserimento anche con contestuale trasferimento, conferma dell’iscrizione con riserva o scioglimento della stessa e trasferimento nelle graduatorie regionali ad esaurimento deve essere redatta sull’apposito modulo (modello 1) allegato al decreto del Presidente della Regione e deve essere corredata, se previsto, dalle dichiarazioni contemplate dal decreto medesimo (allegati B e D).

 La domanda, completa degli eventuali allegati, deve essere inviata alla Sovraintendenza agli Studi della Valle d’Aosta – Struttura Personale scolastico, tramite PEC all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it, entro e non oltre le ore 23:59 del 25 gennaio 2026.

 Il decreto del Presidente della Regione, il modulo di domanda e le dichiarazioni previste dal predetto decreto sono reperibili sul sito www.scuole.vda.it – sezione Docenti – Graduatorie ad esaurimento - a.s. 2026/2027 e 2027/2028.

red/eco

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore