Aggiornamento delle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente ed educativo Anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028

La domanda di permanenza e/o aggiornamento, reinserimento anche con contestuale trasferimento, conferma dell’iscrizione con riserva o scioglimento della stessa e trasferimento nelle graduatorie regionali ad esaurimento deve essere redatta sull’apposito modulo (modello 1) allegato al decreto del Presidente della Regione e deve essere corredata, se previsto, dalle dichiarazioni contemplate dal decreto medesimo (allegati B e D).

La domanda, completa degli eventuali allegati, deve essere inviata alla Sovraintendenza agli Studi della Valle d’Aosta – Struttura Personale scolastico, tramite PEC all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it , entro e non oltre le ore 23:59 del 25 gennaio 2026.

Il decreto del Presidente della Regione, il modulo di domanda e le dichiarazioni previste dal predetto decreto sono reperibili sul sito www.scuole.vda.it – sezione Docenti – Graduatorie ad esaurimento - a.s. 2026/2027 e 2027/2028.