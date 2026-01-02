80° anniversario del Consiglio del CLN: visite guidate negli spazi del Consiglio Valle con il Fai Giovani Aosta

Ottanta anni fa, Aosta si svegliava in un’Italia che ancora cercava di rialzarsi dalle macerie della guerra. Il 10 gennaio 1946, in quella che oggi chiamiamo piazza Deffeyes, si riuniva per la prima volta il Consiglio Valle nominato dal Comitato di liberazione nazionale, un piccolo ma potente laboratorio di democrazia che avrebbe gettato le basi dell’autonomia regionale.

Sabato 10 gennaio 2026, il pubblico avrà la possibilità di camminare in quegli stessi spazi, al primo piano di Palazzo regionale, e di sentire da vicino la storia grazie alle visite guidate del Fai Giovani Aosta. Ogni stanza, ogni oggetto, ogni fotografia racconta storie di impegno, coraggio e visione collettiva. I giovani volontari accompagneranno i visitatori attraverso un percorso fatto di foto d’epoca, citazioni e testimonianze, alternando momenti di riflessione a curiosità spesso dimenticate. Partenze ogni mezz’ora, con ritrovo in piazza Deffeyes, e una visita speciale in lingua francese alle ore 16. Prenotazione consigliata via e-mail a aosta@faigiovani.fondoambiente.it.

La mattina sarà invece dedicata a una cerimonia ufficiale riservata alle autorità nella Sala d’udienza della Corte dei conti in piazza de l’Académie de Saint-Anselme, lo stesso luogo in cui il Consiglio del CLN si riunì per la prima volta. Saranno presenti il Presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi, il Presidente della Regione Renzo Testolin e i Capigruppo dell’Assemblea legislativa. L’incontro avrà anche un respiro internazionale con il Presidente del Parlamento della Federazione Wallonie-Bruxelles, Benoît Dispa, e il Vicepresidente del Parlamento della Repubblica e Cantone del Jura, Patrick Chapuis, a sottolineare le radici transfrontaliere e francofone della nostra autonomia.

Il Consiglio del CLN, istituito con il decreto del Luogotenente del Regno n. 545 del 7 settembre 1945, rimase in carica fino al 1949. Ventiquattro consiglieri, uomini e donne di grande spessore morale e culturale, diedero forma a decisioni, idee e visioni che ancora oggi parlano della Valle d’Aosta: da Severino Caveri a Federico Chabod, da Alessandro Passerin D’Entrèves a Maria Ida Viglino. Nomi che per molti oggi sono solo pagine scritte, ma che allora significarono lotta, speranza e responsabilità civica.

Questa celebrazione non è solo memoria, è un invito a entrare in quei corridoi e sentire il peso e la forza di chi ha scelto di servire la comunità. È un invito a capire che la democrazia e l’autonomia non sono astratte, ma frutti di persone che hanno deciso di esserci, di essere presenti, di scegliere il bene comune. Il Fai Giovani Aosta, con questo percorso, trasforma la storia in esperienza, facendola vivere in prima persona, facendoci sentire parte di quel filo che lega ieri e oggi.

Camminare tra quelle stanze significa respirare un pezzo di Valle d’Aosta, ascoltare storie che parlano di sacrificio e di visione, e capire che ogni decisione, anche la più piccola, può lasciare un segno nella memoria collettiva. Sabato 10 gennaio, le porte si aprono: basta entrare e ascoltare.

Crediti fotografici: Archives BREL - Fonds Bérard - Photo Octave Bérard