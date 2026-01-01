Il 2026 anno perfetto per programmare vacanze, anche brevi senza perdere troppe ferie

Se vi state già chiedendo “ma quest’anno quando mi tolgo dagli occhi del capo e vado a staccare un po’?”, il 2026 è un anno interessante per chi sa giocare d’anticipo con calendario, weekend e permessi. Il mix di festività ben piazzate può permettere pause lunghe anche con pochi giorni di ferie “sacrificati”.
Nel 2026 in Italia le principali festività nazionali sono:
1° gennaio (giovedì) – Capodanno
6 gennaio (martedì) – Epifania
5–6 aprile (domenica–lunedì) – Pasqua e Pasquetta
1 maggio (venerdì) – Festa dei Lavoratori
2 giugno (martedì) – Festa della Repubblica
8 dicembre (martedì) – Immacolata Concezione
25 dicembre (venerdì) – Natale
26 dicembre (sabato) – Santo Stefano
Altre come il 25 aprile (Liberazione) e 15 agosto (Ferragosto) cadono rispettivamente di sabato, mentre l’1 novembre è di domenica: quindi niente ponte automatico senza una combinazione intelligente di ferie.
Ecco come sfruttare al massimo i ponti e i permessi di lavoro:
Capodanno–Epifania: mini vacanza lunghissima
Con il 1° gennaio di giovedì e l’Epifania di martedì si può creare una pausa notevole. Si chiede ferie venerdì 2 e lunedì 5 gennaio, si ottengono 6 giorni consecutivi di vacanza (giovedì 1 – martedì 6). Perfetto per smaltire i cenoni o partire per una settimana bianca o per un viaggio tranquilo post-feste.
Pasqua e Pasquetta: weekend esteso
Pasqua cade di domenica e il lunedì di Pasquetta è già festivo, quindi senza prendere ferie un weekend lungo naturale di 3 giorni. Se però chiedi ferie venerdì 3 aprile, psi può allungare fino a 4 giorni consecutivi o persino di più combinando altri giorni attorno.
1° maggio – Labour Day: tre giorni senza ferie
Quando la festa dei lavoratori cade di venerdì, è un colpo di fortuna: non serve prendere un solo giorno di ferie per godersi 3 giorni di riposo. Ottimo per un salto fuori porta.
2 giugno – Festa della Repubblica: un giorno di ferie, quattro di pausa
La festa cade di martedì, quindi si prenota lunedì 1 giugno come giorno libero si può godere di 4 giorni di vacanza consecutivi (sabato–martedì). Ideale per un weekend lungo in montagna.
8 dicembre – Immacolata: ponte di quattro giorni
Anche l’8 dicembre è di martedì: prendendo lunedì 7 come ferie si ottengono 4 giorni di pausa (sabato–martedì). Vale doppio se, come succede a Milano con Sant’Ambrogio, il 7 è già di per sé festivo!
Natale–Capodanno: combo gigante (se si giochi bene)
Il Natale arriva di venerdì, seguito da Santo Stefano di sabato, quindi il weekend è già lì che ti aspetta. Con una strategia furba di ferie tra il 28 e il 30 dicembre potresti allungare fino a includere anche l’1° gennaio dell’anno nuovo. Balarm.it
Come usare i permessi di lavoro per allungare i ponti Con 8 giorni di permessi si festeggia per 24 giorni
La chiave per ottenere il massimo dai ponti è “agganciare” le festività ai weekend con 1–2 giorni di ferie ben piazzati:
Se una festa cade di martedì prendere lunedì libero si ottiene un ponte di 4 giorni.
Se cade di giovedì prendere venerdì libero si fa un ponte fino alla domenica.
Se una festa è isolata valutare se vale la pena usare un solo giorno di ferie per allungare da weekend a mini-vacanza.
In pratica, basta guardare il calendario all’inizio dell’anno e segnare subito ferie quei giorni strategici prima dei colleghi: un paio di mosse furbe e sono possibili weekend lunghi e micro-viaggi sparsi per tutto il 2026.
Tra ponti stagionali, weekend allungati e qualche giorno di ferie ben usato, il 2026 può regalare una marea di occasioni per staccare, anche senza sbattere troppo con il capo.
Capodanno + Epifania
· Giorni festivi/weekend: 1, 3, 4, 6 gennaio
· Ferie prese: 2 e 5 gennaio (2 giorni)
· Totale a casa: 6 giorni
Pasqua
· Pasqua + Pasquetta: domenica e lunedì
· Ferie prese: venerdì 3 aprile (1 giorno)
· Totale a casa: 4 giorni
1° maggio (venerdì)
· Nessuna ferie
· Totale a casa: 3 giorni
(qui il calendario lavora gratis per noi)
2 giugno (martedì)
· Ferie prese: lunedì 1 giugno (1 giorno)
· Totale a casa: 4 giorni
8 dicembre (martedì)
· Ferie prese: lunedì 7 dicembre (1 giorno)
· Totale a casa: 4 giorni
Natale
· 25 dicembre venerdì + weekend