Il 2026 anno perfetto per programmare vacanze, anche brevi senza perdere troppe ferie

Se vi state già chiedendo “ma quest’anno quando mi tolgo dagli occhi del capo e vado a staccare un po’?”, il 2026 è un anno interessante per chi sa giocare d’anticipo con calendario, weekend e permessi. Il mix di festività ben piazzate può permettere pause lunghe anche con pochi giorni di ferie “sacrificati”.

Nel 2026 in Italia le principali festività nazionali sono:

1° gennaio (giovedì) – Capodanno

6 gennaio (martedì) – Epifania

5–6 aprile (domenica–lunedì) – Pasqua e Pasquetta

1 maggio (venerdì) – Festa dei Lavoratori

2 giugno (martedì) – Festa della Repubblica

8 dicembre (martedì) – Immacolata Concezione

25 dicembre (venerdì) – Natale

26 dicembre (sabato) – Santo Stefano

Altre come il 25 aprile (Liberazione) e 15 agosto (Ferragosto) cadono rispettivamente di sabato, mentre l’1 novembre è di domenica: quindi niente ponte automatico senza una combinazione intelligente di ferie.

Ecco come sfruttare al massimo i ponti e i permessi di lavoro:

Capodanno–Epifania: mini vacanza lunghissima

Con il 1° gennaio di giovedì e l’Epifania di martedì si può creare una pausa notevole. Si chiede ferie venerdì 2 e lunedì 5 gennaio, si ottengono 6 giorni consecutivi di vacanza (giovedì 1 – martedì 6). Perfetto per smaltire i cenoni o partire per una settimana bianca o per un viaggio tranquilo post-feste.

Pasqua e Pasquetta: weekend esteso

Pasqua cade di domenica e il lunedì di Pasquetta è già festivo, quindi senza prendere ferie un weekend lungo naturale di 3 giorni. Se però chiedi ferie venerdì 3 aprile, psi può allungare fino a 4 giorni consecutivi o persino di più combinando altri giorni attorno.

1° maggio – Labour Day: tre giorni senza ferie

Quando la festa dei lavoratori cade di venerdì, è un colpo di fortuna: non serve prendere un solo giorno di ferie per godersi 3 giorni di riposo. Ottimo per un salto fuori porta.

2 giugno – Festa della Repubblica: un giorno di ferie, quattro di pausa

La festa cade di martedì, quindi si prenota lunedì 1 giugno come giorno libero si può godere di 4 giorni di vacanza consecutivi (sabato–martedì). Ideale per un weekend lungo in montagna.

8 dicembre – Immacolata: ponte di quattro giorni

Anche l’8 dicembre è di martedì: prendendo lunedì 7 come ferie si ottengono 4 giorni di pausa (sabato–martedì). Vale doppio se, come succede a Milano con Sant’Ambrogio, il 7 è già di per sé festivo!

Natale–Capodanno: combo gigante (se si giochi bene)

Il Natale arriva di venerdì, seguito da Santo Stefano di sabato, quindi il weekend è già lì che ti aspetta. Con una strategia furba di ferie tra il 28 e il 30 dicembre potresti allungare fino a includere anche l’1° gennaio dell’anno nuovo. Balarm.it

Come usare i permessi di lavoro per allungare i ponti Con 8 giorni di permessi si festeggia per 24 giorni

La chiave per ottenere il massimo dai ponti è “agganciare” le festività ai weekend con 1–2 giorni di ferie ben piazzati:

Se una festa cade di martedì prendere lunedì libero si ottiene un ponte di 4 giorni.

Se cade di giovedì prendere venerdì libero si fa un ponte fino alla domenica.

Se una festa è isolata valutare se vale la pena usare un solo giorno di ferie per allungare da weekend a mini-vacanza.

In pratica, basta guardare il calendario all’inizio dell’anno e segnare subito ferie quei giorni strategici prima dei colleghi: un paio di mosse furbe e sono possibili weekend lunghi e micro-viaggi sparsi per tutto il 2026.

Tra ponti stagionali, weekend allungati e qualche giorno di ferie ben usato, il 2026 può regalare una marea di occasioni per staccare, anche senza sbattere troppo con il capo.

Capodanno + Epifania

· Giorni festivi/weekend: 1, 3, 4, 6 gennaio

· Ferie prese: 2 e 5 gennaio (2 giorni)

· Totale a casa: 6 giorni

Pasqua

· Pasqua + Pasquetta: domenica e lunedì

· Ferie prese: venerdì 3 aprile (1 giorno)

· Totale a casa: 4 giorni

1° maggio (venerdì)

· Nessuna ferie

· Totale a casa: 3 giorni

(qui il calendario lavora gratis per noi)

2 giugno (martedì)

· Ferie prese: lunedì 1 giugno (1 giorno)

· Totale a casa: 4 giorni

8 dicembre (martedì)

· Ferie prese: lunedì 7 dicembre (1 giorno)

· Totale a casa: 4 giorni

Natale

· 25 dicembre venerdì + weekend