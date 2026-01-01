Crans Montana, le autorità confermano decine di vittime, ma non sono identificabili al momento

Non ci sono cifre precise sul numero delle vittime nella tragedia del bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Il numero esatto delle vittime non sarà ancora reso noto. Non verranno fornite informazioni nemmeno sull'identità delle vittime. "È troppo presto per questo", hanno dichiarato le autorità. Il procuratore generale del Canton Vallese ha spiegato che è ancora troppo presto per dire qualcosa di più specifico sulla causa dell'incendio. Tuttavia, non si sarebbe verificata alcuna esplosione. Il Presidente del Consiglio di Stato Mathias Reynard riferisce che circa 100 persone sono rimaste ferite, la maggior parte delle quali in modo grave, e sono state trasportate in diversi ospedali.

La capacità ospedaliera nel Vallese è esaurita. Diversi pazienti sono stati trasferiti anche in ospedali fuori dal Cantone, in particolare ospedali universitari. La tragedia ha messo a dura prova i servizi di emergenza: sono stati mobilitati 10 elicotteri e 150 operatori. L'ospedale del Vallese sta collaborando con altri ospedali in tutto il Paese per curare i feriti. Le autorità invitano oggi la popolazione a moderare le proprie azioni per evitare di mettere ulteriormente a dura prova la capacità ospedaliera. La Procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, ha annunciato l'avvio di un'indagine sulle cause dell'incendio. Le autorità vallesane sono assistite dall'Istituto forense di Zurigo. L'indagine si concentra anche sull'identificazione delle vittime.

Le autorità prevedono che tra le vittime e i feriti nella famosa località sciistica di Crans-Montana ci siano anche turisti stranieri. Lo hanno detto in una conferenza stampa con il presidente del Consiglio di Stato Mathias Reynard, il consigliere di Stato Stéphane Ganzer, la procuratrice generale Beatrice Pilloud e Frédéric Gisler, comandante della polizia cantonale del Vallese. (fonte Ossolanews)