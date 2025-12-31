Messaggio di auguri per il 2026 del Presidente del Consiglio Valle, Stefano Aggravi - VIDEO

Con l’arrivo del nuovo anno, il Presidente del Consiglio Valle, Stefano Aggravi, ha voluto rivolgere direttamente un saluto e un augurio a tutte le famiglie valdostane. Nel suo videomessaggio, Aggravi parla di un 2026 che si apre con progetti concreti e celebrazioni importanti, ma anche con la volontà di unire e avvicinare i cittadini alla vita del Consiglio.

«Un nuovo anno sta per incominciare – spiega il Presidente – e sarà un anno importante per il Consiglio Valle, durante il quale ci impegneremo a riformare il nostro Regolamento interno, rendendolo più moderno, più chiaro e più vicino alle persone. Vogliamo che ogni cittadino possa comprendere facilmente le decisioni e i processi che riguardano la nostra comunità».

Ma il 2026 sarà anche un anno di memoria e celebrazioni: «A partire dal 10 gennaio – prosegue Aggravi – ricorderemo un momento fondamentale della nostra storia istituzionale, celebrando la prima riunione del Consiglio Valle nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale, con la partecipazione di ospiti provenienti dalle comunità amiche di Wallonie-Bruxelles e del Jura». Un’occasione per ricordare il passato, rafforzare i legami internazionali e guardare al futuro con consapevolezza.

Concludendo il messaggio, Aggravi rivolge un augurio semplice e sincero: «Auguro a tutte le famiglie valdostane un sereno 2026, un anno ricco di risultati, ma soprattutto capace di portarci pace, concordia e vicinanza reciproca, in un mondo che sta affrontando momenti difficili».

Un messaggio chiaro, caloroso e istituzionale, che invita tutti i valdostani a iniziare l’anno nuovo con partecipazione, riflessione e senso di comunità, accompagnando le immagini e le parole del Presidente nel video che celebra insieme alla cittadinanza l’inizio del 2026.

Message de vœux pour 2026 du Président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi

Dans une vidéo adressée aux Valdôtains, le Président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi, souhaite une année 2026 sereine, en soulignant les réformes à venir, la mémoire historique et les valeurs de cohésion pour toute la communauté.

À l’approche de la nouvelle année, le Président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi, a tenu à adresser un salut et des vœux à toutes les familles valdôtaines. Dans son message vidéo, Aggravi évoque une année 2026 qui débute avec des projets concrets et des célébrations importantes, mais aussi avec la volonté de rapprocher et d’impliquer les citoyens dans la vie du Conseil.

« Une nouvelle année va commencer – explique le Président – et ce sera une année importante pour le Conseil de la Vallée, durant laquelle nous nous engagerons à réformer notre règlement interne, pour le rendre plus moderne, plus clair et plus accessible aux citoyens. Nous voulons que chaque personne puisse comprendre facilement les décisions et les processus qui concernent notre communauté. »

Mais 2026 sera également une année de mémoire et de célébrations : « À partir du 10 janvier – poursuit Aggravi – nous commémorerons un moment fondamental de notre histoire institutionnelle, en célébrant la première réunion du Conseil de la Vallée nommé par le Comité de libération nationale, avec la participation d’invités venant des communautés amies de Wallonie-Bruxelles et du Jura. » Une occasion de se souvenir du passé, de renforcer les liens internationaux et de regarder l’avenir avec conscience.

Pour conclure son message, Aggravi adresse des vœux simples et sincères : « Je souhaite à toutes les familles valdôtaines une année 2026 sereine, riche en résultats, mais surtout capable de nous apporter paix, concorde et solidarité, dans un monde qui traverse des périodes difficiles. »

Un message clair, chaleureux et institutionnel, qui invite tous les Valdôtains à commencer la nouvelle année avec participation, réflexion et sens de la communauté, accompagnant les images et les paroles du Président dans la vidéo célébrant le début de 2026.