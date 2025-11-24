Sostegno alla locazione “Bando 2025”

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che la Giunta regionale ha approvato il Bando per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relativo all’anno 2025, uno strumento essenziale per supportare le famiglie valdostane nel pagamento del canone d’affitto.

“Confermiamo un investimento significativo a favore delle famiglie con un incremento di maggiori risorse pari a circa 7.300.000 euro a fronte dei 6.100.000 stanziati nel 2024- sottolinea l’Assessore Carlo Marzi. Il nuovo bando introduce, inoltre, ulteriori misure di semplificazione e supporto alla cittadinanza, nonché un rafforzamento dei controlli, favorendo un accesso più chiaro e trasparente al contributo”.

1. Graduatoria per valore ISEE anziché ordine cronologico

Il contributo non verrà più assegnato in base all’ordine temporale di presentazione delle domande, ma attraverso una graduatoria ordinata per valore ISEE (dal più basso al più alto).

Un cambiamento rilevante, che garantisce maggiore equità e privilegia le famiglie con maggior fragilità economica.

2. Caricamento digitale obbligatorio di tutta la documentazione

Tutta la documentazione dovrà essere caricata direttamente sulla piattaforma SISLO in fase di domanda, rendendo il procedimento più lineare ed evitando consegne multiple agli uffici.

Una semplificazione che riduce tempi e passaggi burocratici.

3. Maggiore chiarezza sui criteri di calcolo del contributo

Il bando specifica in modo più dettagliato:

i criteri per il calcolo delle mensilità riconosciute;

il trattamento delle detrazioni affitto del modello 730;

le modalità di valutazione dei contributi già percepiti e delle eventuali compensazioni.

4. Conferma delle due fasce di reddito e dei massimali

Restano invariate le fasce ISEE (fino a 7.500 euro – Fascia A; fino a 12.500 euro – Fascia B) e i relativi massimali di contributo.

Apertura del Bando e modalità di presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma SISLO, tramite SPID, CNS o CIE, dalle ore 09:00 del 12 gennaio 2026 alle ore 16:59:59 del 27 febbraio 2026.

Il richiedente – o un suo delegato – dovrà caricare sulla piattaforma:

· il/i contratto/i di affitto regolarmente registrati;

· la relativa registrazione;

· i pagamenti del canone o la dichiarazione del proprietario;

· eventuali proroghe contrattuali.

La documentazione dovrà essere caricata entro il termine perentorio del 27 febbraio 2026.

Non sono ammesse integrazioni successive.

IMPORTANTE: è necessario il possesso dell’ISEE 2025

Per presentare la domanda è obbligatorio essere in possesso dell’ISEE 2025, che non deve essere caricato sulla piattaforma ma il cui valore va indicato nella sezione dedicata della domanda.

L’Assessorato invita pertanto gli interessati a richiedere per tempo l’attestazione ISEE, rivolgendosi ai CAF territoriali.

Assistenza alla cittadinanza: convenzioni con i Patronati

Poiché la procedura richiede il caricamento digitale dei documenti, la Regione sta predisponendo convenzioni con i Patronati, che potranno:

assistere gli utenti nella predisposizione e nel caricamento della domanda,

supportare i cittadini privi di strumenti informatici o competenze digitali,

garantire un accesso più inclusivo e omogeneo sul territorio.

La domanda potrà quindi essere caricata:

autonomamente dal richiedente;

dal richiedente; tramite delegato ;

; tramite Patronati convenzionati.

Volantini multilingua e videotutorial

Per rendere la procedura ancora più accessibile, l’Assessorato realizzerà:

volantini multilingua con istruzioni sintetiche e chiare;

con istruzioni sintetiche e chiare; un videotutorial esplicativo che guiderà l’utente passo dopo passo nella compilazione della domanda e nel caricamento della documentazione sulla piattaforma SISLO.

Sportello informativo – Via Promis 2/A (Aosta)

Lo sportello dell’Ufficio Coordinamento e sostegno abitativo, sito in Via Promis 2/A – Aosta, sarà aperto per fornire informazioni, chiarimenti e orientamento sulla presentazione della domanda.