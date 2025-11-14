Piano Legalità&Intergenerazionalità - I Diritti della persona

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che nel mese di novembre il Tavolo tecnico permanente Legalità&Intergenerazionalità, in collaborazione con i firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare e con i referenti di Enti e Associazioni del territorio, propone giornate di sensibilizzazione per tutta la comunità sui temi connessi alla ricorrenza del 25 novembre, data della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, con particolare attenzione all’importanza del rispetto.

Con riferimento alla settima azione del Piano Educarsi e educare all’affettività con l’obiettivo di sviluppare l’intelligenza emotiva a partire dalla consapevolezza delle proprie sensazioni, delle proprie emozioni e dei propri sentimenti e di accrescere le abilità affettive al fine di favorire una buona relazione interpersonale, si intende valorizzare quell’educazione alla legalità che mira a una cultura basata sulla responsabilità individuale e collettiva al fine di garantire il benessere e la sicurezza del singolo e prevenire comportamenti dannosi o antisociali.

Educare all'affettività nella comunità oggi significa promuovere l'intelligenza emotiva, il rispetto, la consapevolezza di sé e degli altri a ogni età, attraverso un percorso continuo che coinvolge famiglia, istituzioni, società. Le giornate prevedono il coinvolgimento complessivamente di 150 alunni dell’Istituzione Ottavio Jacquemet di Verrès, oltre 100 alunni dell’Istituzione scolastica Saint-Roch e dell’Istituzione Mont-Emilius 3 di Charvensod e oltre 200 studenti del Liceo delle Scienze Umane e Scientifico Regina Maria Adelaide di Aosta, oltre ad eventi serali aperti al pubblico.

Nello specifico, lunedì 17 novembre 2025, alle ore 14.30, presso l'aula magna del Convitto regionale Chabod di Aosta, in stretta sinergia con il Comitato per le Pari Opportunità - CPO dell'Ordine degli Avvocati di Aosta, avrà luogo l’evento Artemisia Gentileschi: il corpo violato tra arte e dignità, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, alla presenza della prof.ssa Lia Giachero e dell’avvocata Alessandra Bisio.L’evento ha la finalità di fornire un approfondimento giuridico, nonché un'incursione nella storia dell'arte attraverso la figura e la storia di Artemisia Gentileschi.

Martedì 18 novembre 2025, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, presso l'I. S. Ottavio Jacquemet sono in programma le attività laboratoriali con le scuole dell'infanzia e primaria di Issogne e Verrès sul tema “Educazione all'affettività: l'accettazione di sé e dell’altro” e dalle ore 16.00 rielaborazione in plenaria alla presenza di tutta la comunità educante.

Inoltre, nelle mattinate di martedì 18 e di mercoledì 19 novembre 2025 rispettivamente presso l’I. S. Saint-Roch di Aosta e presso l'I. S. Mont-Emilius 3 di Charvensod avranno luogo attività laboratoriali con i giovani frequentanti la scuola secondaria di primo grado in tema di Educazione all'affettività: l’importanza degli aspetti comunicativo-relazionali; giovedì 20 novembre 2025 presso il Liceo delle scienze umane e scientifico R. M. Adelaide di Aosta avrà luogo la performance Circe proposta dalla Compagnia teatrale Qu.bì in grado di attivare, attraverso il linguaggio del teatro contemporaneo, riflessioni profonde, nello specifico, sulla tematica della violenza di genere. La proposta nasce dalla volontà di stimolare un confronto diretto, emotivo e consapevole tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado, affrontando questioni legate agli stereotipi di genere, alle dinamiche relazionali tossiche, al consenso e al ruolo della società nel contrastare la cultura della violenza.

Venerdì 21 novembre 2025 alle ore 20.30, avrà luogo l'incontro dal titolo Le emozioni e il potere delle parole facente parte del Percorso Forum Comunità In viaggio con le emozioni, proposto dai Punti Unici di Accesso di Aosta in stretta sinergia con il Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta - CSV VDA, il Centro per le famiglie, il Forum delle associazioni familiari della Valle d'Aosta, le Istituzioni scolastiche, con la collaborazione dell’Associazione nazionale pedagogisti Valle d’Aosta e degli Ordini degli Avvocati, dei giornalisti, degli psicologi e degli assistenti sociali.

Infine, sabato 22 novembre 2025 dalle ore 17.00 alle ore 20.30 avrà luogo l'iniziativa LUCI CONTRO LA VIOLENZA: reti possibili per azioni sicure, organizzata da PLUS e dal Centro per le Famiglie.