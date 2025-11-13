Comitato di sorveglianza del Programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027 a Chambéry

Si è tenuta oggi, giovedì 13 novembre 2025, a Chambéry, nella suggestiva cornice del Château des Ducs de Savoie, la riunione del Comitato di sorveglianza del Programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027. Un incontro strategico per il futuro della cooperazione transfrontaliera, che ha riunito le delegazioni delle regioni italiane e francesi coinvolte, con la partecipazione dell’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche per la Montagna e Politiche giovanili della Valle d’Aosta.

Tra i punti principali all’ordine del giorno, la selezione dei microprogetti del secondo bando dedicato a educazione, formazione e bilinguismo. Dei 19 progetti candidati, 16 sono stati approvati per un valore complessivo di oltre 1 milione e 150 mila euro. L’obiettivo è rafforzare la partecipazione di nuovi attori nei territori transfrontalieri, favorendo una cooperazione più capillare e inclusiva. Due dei microprogetti approvati vedono la partecipazione diretta di enti valdostani, a conferma del ruolo attivo della Regione nell’ambito Alcotra. I progetti relativi a “turismo e cultura” saranno invece valutati nel prossimo incontro, già fissato per il 19 dicembre 2025.

Il Comitato ha inoltre validato i contenuti della seconda finestra del quarto bando per progetti singoli, in partenza nel mese di dicembre. Il nuovo ciclo metterà a disposizione circa 26 milioni di euro di fondi FESR non ancora impegnati e sarà aperto a iniziative biennali sui grandi obiettivi strategici europei: digitalizzazione e specializzazione intelligente (OP1), sfide ambientali (OP2) e governance della cooperazione (ISO 1). Le tematiche legate alla cultura e al turismo (OP4) saranno affrontate in un bando finale dedicato, dopo un’analisi specifica dei fabbisogni territoriali.

Uno spazio importante è stato riservato al Conseil des jeunes Alcotra, la piattaforma giovanile del programma, che ha accolto i nuovi membri per il biennio 2025/26. In rappresentanza della Valle d’Aosta siedono Chiara Jacazzi, Matteo Mongelli e Andrea Pressendo. I giovani delegati hanno illustrato le azioni che intendono portare avanti, incentrate sul “Label giovani”, sul dialogo con altre istanze europee di rappresentanza e sulla promozione del ruolo del Conseil come motore di partecipazione e innovazione nella cooperazione transfrontaliera.

In chiusura, Nicolas Daragon, vicepresidente della Regione Auvergne-Rhône-Alpes e Autorità di Gestione del Programma, ha presentato la proposta di un Position paper per la futura programmazione Interreg Italia-Francia 2028-2034. Il documento, che verrà approvato entro fine anno, mira a consolidare il partenariato storico tra le regioni alpine e mediterranee e a delineare le nuove sfide comuni per i territori di confine.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore valdostano Leonardo Lotto, che ha sottolineato la continuità del lavoro svolto e l’importanza di garantire una cooperazione sempre più concreta e orientata ai cittadini, sia nel presente ciclo di programmazione che nel futuro settennio europeo.